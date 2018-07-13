Şehit Jandarma Samet Akdeniz anızına mevlit okutuldu

yılında ailesi tarafından mevlid programı ile anıldı.
Gökçedere Beldesi Merkez Camisi’nde düzenlenen programa Demirözü Kaymakamı Ali Erdoğan, Şehit Jandarma Er Samet Akdeniz’in babası Salim Akdeniz, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Haluk Akkoyunlu, Demirözü Kaymakamlığı İlçe Yazı İşleri Müdürü Halis Saltık , İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş İsmail Dağ, İlçe Özel İdare Müdürü Özkan Aktürk ve vatandaşlar katıldı.
Öğle namazı öncesi başlayan program Kuran-ı Kerim okunması, ilahiler okunması dua edilmesi ve kılınan namazın ardından sona erdi.