Şentürk, Aydıntepe şantiyeye dönüştü

Halen devam eden projeleri büyük bir hızla sürdürdüklerini dile getiren Başkan Şentürk, “İçme suyu ve hastane yapımı projeleri geçmiş olup çalışmaları en kısa sürede başlanacaktır. İlçemiz de Aydıntepe Belediyesi tarafından 24 adet lojman yapım inşası devam etmektedir. Ayrıca Aydıntepe Yaylasından başlayıp Aydıntepe ilçe ve çevresine hizmet verecek olan yeşil yol projemizin de çalışmaları aralıksız devam etmektedir. Bunların dışında Aydıntepe - Arpalı çift şeritli yol çalışması ve içme suyu projelerimiz de başlatmış olup bunda da çalışmalar aralıksız devam etmektedir" dedi.