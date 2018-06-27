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27 Haziran 2018 12:59

Şentürk: “Projelerin hayata geçeceği konusunda inancımız tam”

MÜSİAD Bayburt Şube Başkanı Şentürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni sistemde Türkiye’yi daha da ileriye taşıyacak projelerinin bulunduğunu belirterek, bu projelerin hayata geçeceği konusunda inançlarının tam olduğunu söyledi.

Şentürk: “Projelerin hayata geçeceği konusunda inancımız tam”

27 Haziran 2018 12:59


Erdal Şentürk, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimlerine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.


Türkiye’nin büyük ve tehlikeli uluslararası bir tuzaktan kurtulduğunu, hayallerinin 25 Haziran’a sevinçle ve yeni bir Türkiye’ye güvenle uyanmak olduğunu söyleyen Şentürk, bu hayallerinin gerçekleştiği için çok mutlu olduklarını ifade etti.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni sistemde Türkiye’yi daha da ileriye taşıyacak projeleri olduğunu belirten Başkan Şentürk, bu projelerin hayata geçeceği konusunda inançlarının tam olduğunu söyledi.


25 Haziran sonrası yeni sistemle birlikte koalisyon çalışmalarının seçimlerden önce ittifak çatısı altında şekillendiğini ifade eden Şentürk açıklamasında şunları kaydetti:


“Artık seçimden önce ittifaklarla daha rahat çalışabilecek partilerin bir araya gelme şekli milletimizin onayını almıştır. Seçimde AK Parti ve MHP’nin hükümet kurabilecek çoğunluğu elde etmesiyle zaten ittifakın oluştuğunu bizlere göstermiş oldu. Beklentimiz, bundan sonra yapılacak olan çalışmalar AK Parti - MHP beraberliğinde kardeşçe huzur içinde Türkiye’yi yönetmeleridir. Buradan her iki partimizi kutluyorum. Önümüzdeki 5 yılın yatırımlar Ve huzur içinde geçmesi dileklerimizle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında ve Devlet Bahçeli’nin beraberliğinde Türkiye’nin ileriye doğru emin adımlarla yürüyeceğine inancımız tamdır. Allah Türkiye’nin ve Türk milletinin yardımcısı olsun.”




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