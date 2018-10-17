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SODES kapsamında Aydıntepe'de El Sanatları Sergisi

Bayburt Üniversitesi tarafından SODES Projesi kapsamında Takı Tasarım El Sanatları ve Ahşap Boyama Sergisi Aydıntepe Meslek Yüksek Okulu’nda açıldı.

Bayburt Üniversitesi tarafından SODES Projesi kapsamında Takı Tasarım El Sanatları ve Ahşap Boyama Sergisi Aydıntepe Meslek Yüksek Okulu'nda açıldı.


Açılışa Bayburt Vali Yardımcısı Çoşkun Öztürk Aydıntepe Kaymakamı Mustafa Akın Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk Bayburt Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süleyman Çiğdem Aydıntepe Meslek Yüksek Okulu Müdürü Dr Öğretim Üyesi Ümit Girgen'in yanı sıra il ilçenin kurum amirleri ve öğrenciler katıldı.


45 hanıma tel kırma 15 hanıma ahşap boyama 15 hanıma ise takı tasarım olmak üzere kurslar verdiklerini ifade eden SODES Proje Koordinatörü Arif Erkul sözlerine şöyle devam etti; "8 aydır devam eden ve ekim sonu itibariyle bugün açılışını yaptığımız sergi ile sona eren projemizde üretilen malzemeleri sergiden sonra satışa sunulup aile bütçelerine bir nebze olsun katkıda sağlamış olacağız.”


Sergi daha sonra Halı Dokuma Atölyesinde proje kapsamında dokunan Soğanlı Kabartma Halılarının gezimi ile sona erdi.

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