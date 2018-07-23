Şölenler Celali Baba Şiir gecesi ile sona erdi

sü düzenlenen Uluslar arası Bayburt Dede Korkut Kültür ve Sanat Şölenleri’nin finali Bayburt’un manevi önderlerinden Celali Baba’nın adına düzenlenen şiir gecesi ile gerçekleşti.

Bayburt Belediyesi ve Bayburt Tarih Kültür ve Edebiyat Derneği organizasyonuyla gerçekleştirilen Şair Zihni Kültür Merkezindeki programa Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mete Memiş ve Eşi Zeynep Memiş, Garnizon Komutanı Tankçı Albay Davut Balibaşa, Vali Yardımcısı Mutlu Almalı, Belediye Başkan Yardımcıları Nesimuttin Selçuk ve Şahin Kızılaslan ile vatandaşlar katıldı.

9 İlden Şairler Katıldı

Bayburt’tan Önder Eryılmaz ve Yusuf Malkoç, Gümüşhane’den Talat Ülker ve Hışır Osman Nebioğlu, İstanbul’dan Ahmet Akkoyun, Bingöl’den Hacı Gürhan, İzmir’den Hava Avcı Köseoğlu, Samsun’dan Kenan Yavuzarslan, Kahramanmaraş’tan Mehmet Dalkanat, Azerbaycan’dan Prof. Dr. Memmed İsmayıl ve Tokat’tan Sündüs Arslan Akça’nın şiirlerini seslendirdiği geceye Bayburtlular oldukça ilgi gösterdi.

Başkan Memiş’ten Celali Şiiri

Belediye Başkanı Mete Memiş’in dinleyenlere Celali Baba’nın Sunam hangi bağın ayva narısan/ Bahçalar ummanı sen safa geldin/Bendeki bülbülün gül ensârısan/ Gönlümün gülşeni sen safa geldin ./ Revân ehli misin Nahcivanlı mı /Karabağlı mısın Dağıstanlı mı / Semerkant Kandehar Bedehsanlı mı /Gürcistan reyhanı sen safa geldin/Badeler nüş etmiş ehl-i dilim ben /Şat Fırat Ceyhun’um nehr-i Nil’im ben /Kimse bilmez ne revnakda gülüm ben /Bağımın bâğbânı sen safa geldin/Sakla Celâlî’yi gevher taş gibi /Altun tasta od görmemiş aş gibi /Parmağında hâtem yüzük kaş gibi /Canım kurbân sana yâr safa geldin/ dizeleri ile seslendiği gece Vali Pehlivan, Başkan Memiş ve Garnizon Komutanı Balibaşa’nın katılımcı şairlere günün anısına Bayburt taşından yapılmış Bayburt Saat Kulesi biblosu takdim etmesiyle sona erdi