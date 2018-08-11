Stajyer öğrenciler ilk defa ameliyat heyecanı yaşadı

Öğrenciler Bayburt Belediyesi Veteriner Hekimi Mesut Çavdar gözetiminde köpek kısırlaştırma ameliyatı yaparak 1 aylık stajyerlik dönemlerinde öğrendikleri teorik bilgileri pratiğe dökmüş oldular.

1 AYIN SONUNDA AMELİYAT YAPMAYA BAŞLADILAR

Bayburt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Kliniğinde başarılı bir şekilde gerçekleştirilen ameliyatın ardından kısa bir açıklama yapan Veteriner Hekim Çavdar: “Stajyer öğrenci arkadaşlarımız burada 1 aydır staj yapıyorlar ve tamamladılar. Stajın sonunda da elleri bisturi tutmaya, ameliyat yapmaya başladı“ diye konuştu.

BÜTÜN OPERASYONLAR YAPILABİLİYOR

Klinikte yapılabilen operasyonlardan da bahseden Çavdar, “Bayburt Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezimizde kemik operasyonlarından tutun beyin operasyonlarına varıncaya kadar bütün operasyonları yapıyoruz.” İfadelerini kullandı.