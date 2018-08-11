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11 Ağustos 2018 12:47

Stajyer öğrenciler ilk defa ameliyat heyecanı yaşadı

Bayburt Üniversitesi Demirözü Meslek Yüksekokulu Veterinerlik bölümü öğrencileri, Bayburt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde stajyer olarak eğitim aldıkları 1 ayın ardından ilk defa ameliyat heyecanı yaşadı.

Stajyer öğrenciler ilk defa ameliyat heyecanı yaşadı

11 Ağustos 2018 12:47


Öğrenciler Bayburt Belediyesi Veteriner Hekimi Mesut Çavdar gözetiminde köpek kısırlaştırma ameliyatı yaparak 1 aylık stajyerlik dönemlerinde öğrendikleri teorik bilgileri pratiğe dökmüş oldular.


1 AYIN SONUNDA AMELİYAT YAPMAYA BAŞLADILAR


Bayburt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Kliniğinde başarılı bir şekilde gerçekleştirilen ameliyatın ardından kısa bir açıklama yapan Veteriner Hekim Çavdar: “Stajyer öğrenci arkadaşlarımız burada 1 aydır staj yapıyorlar ve tamamladılar. Stajın sonunda da elleri bisturi tutmaya, ameliyat yapmaya başladı“ diye konuştu.


BÜTÜN OPERASYONLAR YAPILABİLİYOR


Klinikte yapılabilen operasyonlardan da bahseden Çavdar, “Bayburt Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezimizde kemik operasyonlarından tutun beyin operasyonlarına varıncaya kadar bütün operasyonları yapıyoruz.” İfadelerini kullandı.




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