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Tilkiye elleriyle kek yedirdi

Bayburt’ta yaşayan İrfan Karaaslan, akaryakıt istasyonunda karşılaştığı tilkiyi meyveli kekle besledi.

Bayburt'ta yaşayan İrfan Karaaslan, akaryakıt istasyonunda karşılaştığı tilkiyi meyveli kekle besledi. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.


Bayburt merkeze bağlı Konursu ile Değirmencik köyleri arasında, Bayburt- Çaykara karayolundaki bir akaryakıt istasyonu çevresine sürekli yiyecek bulmak için gelen tilkiye İrfan Karaaslan, elleriyle meyveli kek yedirdi.


Sadece meyveli kek yediğini belirten Karaaslan, “Konursu'nun meşhur tilkisi oldu. Kek veriyoruz. Küçük küçük yediriyoruz” dedi.


O anları cep telefonuyla kaydeden Karaaslan, sosyal medya hesabından paylaştı.

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