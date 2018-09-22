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Tuğgeneral Ercan Pürsünlü Vali Ali Hamza Pehlivan'ı ziyaret etti

17.

Komando Tugay Komutanı olarak atanan Tuğgeneral Ercan Pürsünlü Vali Ali Hamza Pehlivan'ı ziyaret etti.


Vali Pehlivan makamında ağırladığı Tuğgeneral Pürsünlü'ye ziyaretinden ötürü teşekkür ederek yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu.


Tuğgeneral Pürsünlü ise Vali Pehlivan'a misafirperverliği dolayısıyla teşekkürlerini iletti.


Ziyarete 17 Komando Tugay Komutan Yardımcısı Albay Ahmet Burak Yürüten ile Komando Tugay Komutan Yardımcılığı Kışla Komutanı Tank Albay Davut da Balibaşa da iştirak etti.

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