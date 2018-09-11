TÜRSAB Doğu Karadeniz heyeti Vali Ali Hamza Pehlivan'ı ziyaret etti

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Doğu Karadeniz Yöre heyeti Vali Ali Hamza Pehlivan'ı ziyaret etti.

Valilik makamında gerçekleşen ziyarette TÜRSAB Bölge İdare Müdürü Tayyar Mumcu, Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ragıp Kırselimoğlu ile Bayburt Temsilcisi Güray Demirci de yer aldı.

Vali Pehlivan, TÜRSAB Doğu Karadeniz Yöre Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Volkan Kantarcı başkanlığında ziyaretine gelen heyetten çalışmaları hakkında bilgiler aldı. İlin turizm potansiyelinin değerlendirilmesi konusunda bilgi alışverişinde bulunduğu heyet üyelerine ziyaretleri vesilesiyle teşekkür eden Vali Pehlivan, “İlimizin turizm potansiyelini değerlendirmek ve geliştirmek adına gerçekleştirdiğimiz çalışmaların komşu illerimizle koordineli bir şekilde hayata geçirilmesinin daha etkin ve faydalı sonuçlar getireceğine inanıyorum. Müşterek gayretler inşallah kısa ve orta vadede olumlu geri dönüşler sağlayacaktır. Bugünkü ziyaret vesilesiyle ilimizin tarihi, doğal ve kültürel zenginliklerinin tanıtılması ve turizmden elde ettiği gelirin artırılmasına yönelik hayata geçirilebilecek projeler üstünde bilgi alışverişinde bulunma imkanımız oldu. Bu vesileyle bizleri ziyaret eden TÜRSAB Doğu Karadeniz Yöre Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Volkan Kantarcı ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyor kendilerine çalışmalarında başarı ve kolaylıklar diliyorum. "dedi.

TÜRSAB Doğu Karadeniz Yöre Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Volkan Kantarcı ise Vali Pehlivan'a misafirperverliği ve yakın ilgisi dolayısıyla teşekkürlerini bildirdi ve Bayburt'ta turizmin gelişmesi konusunda işbirliği yapmaya, üzerlerine düşeni en etkin şekilde yerine getirmeye hazır olduklarını ifade etti.