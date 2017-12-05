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05 Aralık 2017 14:19

Turşu bidonundan gri cıva çıktı

Bayburt’ta düzenlenen operasyonda turşu bidonu içerisine cam şişeyle gizlenmiş gri cıva ele geçirildi.

Turşu bidonundan gri cıva çıktı

05 Aralık 2017 14:19


Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları ile Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar doğrultusunda, ihbar üzerine A.S isimli şahsı takibe alan ekipler, Bayburt Şehirler Arası Otobüs Terminali’nde şüpheliyi durdurdu.


A.S’nin otobüse bineceği esnada yanında bulunan çuvallarda arama yapan ekipler, çuval içerisinden çıkan 5 litrelik iki turşu bidonu içerisine cam şişeyle gizlenmiş ağırlığı bin 80 gram gelen gri renkli cıva maddesi ele geçirdi.


İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen şüpheli A.S. yapılan işlemlerin ardından serbest bırakıldı.




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