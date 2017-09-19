2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı başlangıcı dolayısıyla Bayburt’un Merkeze bağlı Akşar Köyü’nde düzenlenen etkinliğe katılmak üzere köye gelen Vali Pehlivan, etkinlik sonrası çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulundu. Köyde bulunan 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu (ASHİ) ve Aile Sağlığı Merkezi’ni ziyaret eden Vali Pehlivan, yetkililerden bilgiler aldı. Vali Pehlivan buradaki incelemelerinin ardından köy girişindeki esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek hasbihal etti, vatandaşların ihtiyaç ve taleplerini dinledi.