Vali Ali Hamza Pehlivan Defterdarlık personeliyle kahvaltılı toplantıda bir araya geldi

Vali Ali Hamza Pehlivan İl Defterdarlığı'nda düzenlenen kahvaltılı toplantıya katıldı.

Toplantıda kurum personeliyle sohbet eden Vali Pehlivan, çeşitli konularda değerlendirmeler yaptı, bilgi alışverişinde bulundu.

Programın kurumsal dayanışma ve kaynaşmayı artırması bakımından güzel bir örnek olduğunu belirten Vali Pehlivan, “Kamu görevlileri olarak hepimiz vatandaşlarımıza kamu hizmeti sunuyoruz. Defterdarlık, hepinizin bildiği gibi en köklü kamu birimlerimizden birisi. Devletimizin gelir kaynaklarını tespit edip mevzuat hükümleri çerçevesinde kamuya düşen payların teminini ve denetimini gerçekleştiren, kamu harcamalarının kontrolünü sağlayan, devlet geleneğimizde önemli bir yer tutan kamu kurumlarımızdandır.” dedi.

Vali Pehlivan, defterdarlığın vergi toplamak gibi kamu açısından hayati öneme sahip işlev gören bir kurum olduğunu belirtti. Bu konudaki gerekli düzenlemelerin devlet eliyle yapıldığına ve bahse konu düzenlemelerin taşrada defterdarlık birimleri tarafından yürütüldüğüne değinen Vali Pehlivan, “Vatandaşlarımıza vergi bilincini aşılamalıyız. Sizler bu konuda ne kadar etkin görev yaparsanız giderek daha fazla kamu kaynağı oluşturulacaktır.” diye konuştu.

Kurumsal dayanışma ve uyumun sağlanmasıyla başarının da artacağını belirten Vali Pehlivan, “Buna katkı sağlayan başta İl Defterdarımız Yüksel Ertekin olmak üzere birim müdürlerimize ve bütün çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Bu dayanışma anlayışı devam ettiği sürece başarı da artarak devam edecektir. Hepinize çalışmalarınızda başarılar diliyorum.” sözleriyle konuşmasını sonlandırdı.

Kahvaltının ardından Defterdar Yüksel Ertekin ile birim yöneticilerinden çalışmaları hakkında brifing alan Vali Pehlivan bazı birimleri dolaşarak kurumdan ayrıldı.