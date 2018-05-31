Vali Ali Hamza Pehlivan Dünya Yetimler Günü iftarına katıldı

İHH’nın 2014 yılından itibaren her Ramazan Ayı’nın 15’inde yetimler yararına düzenlendiği Dünya Yetimler Günü etkinlikleri kapsamında iftar programı düzenlendi. Bayburt Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen programa Vali Ali Hamza Pehlivan, Garnizon Komutanı Tank Albay Davut Balibaşa, Belediye Başkan Vekili Nesimuttin Selçuk, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, İl Genel Meclis Başkanı Yusuf Elçi, siyasi parti,sivil toplum ve kamu kurumlarının temsilcileri ile çocuklar ve aileleri katıldı.

Vali Pehlivan programda yaptığı konuşmada organizasyonun hayata geçirilmesinde emeği olanlara teşekkür etti. Programın Ramazan ayının manevi havasını hissettiren anlamlı bir etkinlik olduğunu belirten Vali Pehlivan, “Ramazan ayı insan olmanın gerektirdiği olumlu hasletleri yeniden hatırlatan ve iç dünyamıza yolculuk yapıp; neredeydik, neredeyiz ve nereye gidiyoruz sorularını kendimize yöneltip, cevapları da insan fıtratına uygun olarak verip ona göre hareket etmemizi sağlamaya yönelik çok önemli mesajlar içeren bir ay. Bu bağlamda Ramazan ayı imkânı olanların imkânı olmayanları hatırlaması gereken de bir ay. Dünyada canımız da dahil olmak üzere sahip olduğumuz şeyler kesinlikle sonsuz değil. Bu yüzden yakın çevremizden başlamak üzere Ramazan ayı vesilesiyle ve yılın her gününde darda ve zorda olanları hatırlamak mümkünse onlara ulaşmaya çalışmak üzerinde önemle durmamız gereken konulardan birisi. Çok şükür Bayburt ilimiz birçok konuda olduğu gibi Yetim Kardeşliği konusunda da çok duyarlı bir ilimiz. Bunun en somut örneğini geçtiğimiz aylarda başlattığımız ‘İyilikte yarışan sınıflar” uygulamasında gördük. Şu anda okullarımızın tamamının yetim kardeşi var ve Türkiye’de ‘İyilikte Yarışan Sınıflar’ projesinde Bayburt ilimiz birinci oldu. Bu durum hepimizi gururlandırdı. Ne mutlu ki çocuklarımız erken yaşlarda bu duyarlılıkla yetişiyor. İnşallah ilerleyen yaşlarda da bu duyarlılığı devam ettirecekler.” dedi.

Ülke olarak Türkiye’mizin bu duyarlılığa sahip olduğunun altını çizen Vali Pehlivan, “İstatistiklere göre dünya üzerinde en çok insani yardım yapan ülke Türkiye’miz. Bununla gurur duyuyoruz. Bu yardımlar her geçen gün artarak devam ediyor. Mağduriyet dünyanın neresinde olursa olsun, olsun ülkemiz, devletimiz, hükümetimiz; ilgili kurum ve kuruluşlarıyla oralara ulaşmaya çalışıyor ve ihtiyaç sahibi insanlara yardım elini uzatıyor.” diye konuştu.

Vali Pehlivan İslam coğrafyasında Ramazan ayının Türkiye’de ki gibi huzur içerisinde geçmediği ülkeler olduğuna dikkat çekerek, “Bu iftar sofrası vesilesiyle onları unutmuyor, başta Kudüs’teki kardeşlerimiz olmak üzere dünyanın her yanında zor durumda olan kardeşlerimizi dualarımıza dahil ediyoruz. Bu vesile ile herkesi özellikle yetim çocuklara yönelik olarak kamu kurumları ve kamu yararına çalışan sivil toplum kuruluşlarının yardım kampanyalarına katkı sağlamaya davet ediyoruz. Bu anlamlı sofrayı yetim kardeşlerimizle paylaşmaktan onur ve mutluluk duyduk. Bizleri bu organizasyon vesilesiyle bir araya getiren başta Bayburt Belediye Başkanlığı ve İHH Bayburt İl Temsilciliğine teşekkür ediyorum. Hepinizi en içten dileklerimle selamlıyor ve hayırlı ramazanlar diliyorum.” dedi.

Programda konuşma yapan Belediye Başkan Vekili Nesimuttin Selçuk da yetimlerin kendilerine birer emanet olduğunu ve onlara sahip çıkmanın herkesin görevi olduğunu belirtti.

İHH Bayburt Şube Başkanı İlhami Polat ise 2014 yılından itibaren her Ramazan Ayı’nın 15’inci gününün İHH öncülüğünde Dünya Yetimler Günü olarak idrak edildiğini söyledi. Yetimlerin İslam coğrafyasının emanetleri olduğunu belirten Polat, “Burada en büyük görev annelerimize düşüyor. Allah onlara sabır ihsan eylesin. Devletimiz ve milletimizin yardımlarıyla Allah’ın emaneti bu yavrularımız bizlerin şemsiyesi altında olmaya devam edecek.” dedi.

Program çocuklara çeşitli hediyelerin verilmesiyle sona erdi.