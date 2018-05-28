Vali Ali Hamza Pehlivan, iftarını askerler ile birlikte yaptı

Motorlu Piyade Tugay Kışlası’nda vatani görevini yapmakta olan askerler ile birlikte iftar yaptı.

Vali Pehlivan iftar yemeğine katılmak üzere geldiği Orgeneral Bedrettin Demirel Kışlası’nda Garnizon Komutanı Tank Albay Davut Balibaşa tarafından karşılandı. Albay Balibaşa, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, İl Emniyet Müdürü Sezai Er, Bayburt Üniversitesi Rektör Vekili Ufuk Töman ile birlikte karargah binasından yemekhaneye geçen Vali Pehlivan iftarını askerlerle birlikte yaptı.

Vali Pehlivan iftarda kendisine eşlik eden er ve erbaşlara sohbet etti, görevlerinde başarılar ve hayırlı tezkereler dileğinde bulundu. Vatan hizmeti yapmakta olan Askerlerle bir arada olmaktan çok memnun olduğunu ve onlarla gurur duyduğunu belirten Vali Pehlivan, “Birkaç ay önce yemek soframızı yine paylaşmıştık. Bugün de sizlerle iftar sofrasında bir araya geldik. Bu müstesna, rahmet ve mağfiret ayı olan Ramazan vesilesiyle sizlerle bir arada olmanın mutluluğunu yaşadık. Hepinize vazifelerimizde ayrı ayrı başarılar diliyorum. Biliyorsunuz; vatan için görev yapmak hangi kademede olursa olsun kutsaldır, anlamlıdır ve kıymetlidir. Ordularıyla kıtalara hükmetmiş bir millettin mensupları olarak bizim toplumumuzda asker ocağının ve askerlerimizin yeri de bir başkadır. Hepimiz bu görevleri vakti zamanında icra ettik. Vatan borcu tabiiki sadece askerlikle sınırlı değildir. Askerliğinizi tamamlayıp sivil hayatınıza döndüğünüzde vazifelerinizi en iyi şekilde yapıp, hayırlı evlatlar olarak yaşantınıza devam edeceksiniz inşallah. Şimdiden hayırlı tezkereler diliyor, ailelerinizle birlikte sizlere, sağlık, esenlik ve huzur diliyorum. Görüştüğünüzde ailelerinize de saygı ve selamlarımızı iletirseniz sevinirim. Hepiniz Allah’a emanet olun.” şeklinde konuştu.