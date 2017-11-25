Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan İl Genel Meclisini ziyaret ederek toplantıya katıldı

Vali Pehlivan İl Özel İdaresi’ne gelişinde Meclis Başkanı Yusuf Elçi, Genel Sekreter Hayrettin Koçyiğit ve Genel Sekreter Yardımcısı Ensar Yerlikaya tarafından karşılandı.

2018 yılı bütçe görüşmelerinin yapıldığı Genel Meclis Salonu’na geçen ve toplantı gündemindeki maddelerin görüşülmesinin ardından değerlendirmelerde bulunan Vali Pehlivan, İl Özel İdaresi’nin tüm birimleriyle en ücra yerleşim birimlerine kadar hizmet götüren önemli bir kurum olduğunu söyledi.

Taşrada sunduğu hizmetlerle vatandaşlarla bire bir temasta olan kurumun bu anlamda önemli bir görev üstlendiğini belirten Vali Pehlivan, “Bugüne kadar yaptığınız çalışma ve hizmetlerden ötürü başta burada bulunan meclisimizin siz değerli başkanı ve üyeleri olmak üzere, ilgili idari personelimize ve tüm ekiplerimize teşekkür ediyorum. Yatırım çalışmalarının oldukça yoğun olduğu yaz döneminde göreve başladım. Geldiğimiz nokta itibariyle memnuniyetle görüyoruz ki hedeflerimize büyük ölçüde ulaşmışız. 77 deponun onarımı tamamlandı, 52 tane yeni depo yapıldı. 226 su deposunun temizliği gerçekleştirildi, klormatik cihazları takıldı. 100 kilometrelik şebeke, isale hattı döşendi. Özellikle içme suyu problemlerinin çözümüne yönelik hedeflerimize ulaştık. Ulaşım yatırımları konusunda 26 köy içinin asfalt çalışmaları tamamlandı. Bu rakam uzunluk olarak 70 km’lik bitümlü sıcak karışımlı asfalt yol anlamına geliyor. Ayrıca 20 km sati kaplama yol yapıldı. Ağustos ayından itibaren devam ettirdiğimiz yol bakım onarım çalışmaları kapsamında 70 köyümüzün kullandığı 210 kilometrelik yol asfalt onarım çalışmaları gerçekleştirildi. Bunların yanında sulama kanalları, köy içi parke döşeme, kanalizasyon, foseptik, sanat yapıları inşa edildi. 170 köyümüzde, "Temiz Çevrem Duyarlı İnsanım" projemiz kapsamında yoğun temizlik çalışmaları yapıldı, pek çok metruk bina bertaraf edildi. Bütün bu yatırımları yerine getirmiş olmak hepimiz için son derece sevindirici ve mutluluk vericidir.” diye konuştu.

Vali Pehlivan sözlerinin devamında yatırımların ilimize kazandırılması noktasında büyük katkıları olan Maliye Bakanı Naci Ağbal’a teşekkür ettiğini ifade ederek, “Bu işlerin yerine getirilmesi Maliye Bakanımız Naci Ağbal’ın verdiği destekler sayesinde mümkün olmuştur. Meclisimizin bu toplantısı vesilesiyle bir kez daha teşekkürlerimizi sunuyoruz. İnşallah gelecek sene de en az bu sene kadar yatırım yapabilirsek ihtiyaç ve talepleri büyük ölçüde yerine getirmiş olacağız. Şu anda İlimizde yüz altmışı yatırımcı kuruluşlar tarafından olmak üzere tüm kurumlarımızın devam ettirdiği projelerin toplam hacmi 1 Milyar 700 Milyon Türk Lirası. Hafta sonu İlimize teşrif eden Cumhurbaşkanımız Salyazı Havaalanı ve Spor Kompleksi ile ilgili müjdeleri de verdi. Tüm bu yatırımlar hepimizi ziyadesiyle sevindiriyor. Bizlere düşen, ekip ruhu içerisinde bu kaynakları en etkin şekilde yatırıma dönüştürmektir. Temel amacımız vatandaşlarımızın yaşam standardını yükseltmektir. Bizler bu işler için görev üstlenmiş insanlarız. Bu toplantımız vesileyle meclis başkanımız, meclis üyelerimiz, encümenimiz, genel sekreterimiz ve özel idare bünyesinde her kademede görev yapan tüm çalışma arkadaşlarımıza tekrar teşekkür ediyor, çalışmalarda üstün başarılar diliyorum." dedi.

İl Genel Meclis Başkanı Yusuf Elçi ise 2018 yatırım planlaması dolayısıyla yoğun bir çalışma temposu içerisinde olduklarını ve ilgili tüm birimlerin katkılarıyla bu çalışmaların tamamlandığını ifade etti. 2018 yatırım planına alınan tüm projeleri gerçekleştirme gayreti içerisinde olacaklarını belirten Elçi, “Köy içi asfalt çalışmalarımız çok ciddi bir rakam tutuyor. Sulama ve alt yapı yatırımlarıyla ilgili önemli noktalara gelmişiz. Bu konuda çalışmalarımıza devam edeceğiz. Toplantımıza iştirak ederek bizleri onurlandıran Valimiz Ali Hamza Pehlivan’a teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Bütçe görüşmelerinin ilk oturumu tahmini bütçe hakkında yapılan görüşmelerle sona erdi.

Vali Ali Hamza Pehlivan’ın ilk oturumuna iştirak ettiği toplantıya İl Genel Meclis Başkanı Yusuf Elçi, Meclis Üyeleri, Özel İdare Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit, Genel Sekreter Yardımcısı Ensar Yerlikaya ve Birim Müdürleri katıldı.