Vali Ali Hamza Pehlivan, Jandarma kontrol noktasını ziyaret etti

Noktada görevli askerlerle sohbet eden Vali Pehlivan uygulamalar hakkında bilgiler aldı. Vali Pehlivan, askerlerden görevleri sırasında azami derecede dikkatli olmalarını istedi ve herhangi bir ihtiyaçları olup olmadığını sordu. Bir müddet kontrol noktası çevresinde incelemelerini sürdüren Vali Pehlivan, askerlere hayırlı nöbetler ve başarılar dileyerek ziyaretini sonlandırdı.

VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN, BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ İL MÜDÜRLÜĞÜ YENİ HİZMET BİNASINDA İNCELEMELERDE BULUNDU

Vali Ali Hamza Pehlivan, Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü Yeni Hizmet Binası’nda devam eden restorasyon çalışmalarını inceledi.

Vali Pehlivan, incelemeleri sırasında Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Hakan Bilgiç ve yüklenici firma yetkililerinden bilgiler aldı. Çalışmaların durumu hakkında bir takım tespit ve değerlendirmelerde bulunan Vali Pehlivan, vaktiyle "Bayburt Konağı" olarak inşa edilen binada yapılmakta olan tadilat konusunda hassasiyet gösterilmesini istedi.