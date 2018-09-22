Vali Ali Hamza Pehlivan Kehribar rezervi bulan Heytam Haşlak'ı maden alanında ziyaret etti

Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Milletvekili Fetani Battal ile birlikte köyünde Kehribar rezervi bulan ve çalışma başlatan Heytam Haşlak'ı ziyaret etti.

Vali Pehlivan'ın MTA Bölge Müdürlüğünden talebine istinaden tespit çalışmaları yapmak üzere alanda kamp kuran Maden Tetkik Arama (MTA) yetkilileri ile maden alanında bulduğu taşları incelemek üzere Heytam Haşlak'ın çağrısı üzerine 9 Eylül Üniversitesinden gelen Jeoloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. İbrahim Gündoğan'dan bilgiler alan Vali Pehlivan ve Milletvekili Battal, rezervin ekonomiye kazandırılması için yapılabilecek çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Bilimsel olarak rezerv boyutunun tespit edilmesi zor olmakla birlikte çıkan taşların kesinlikle kehribar olduğunu tespit ettiklerini belirten Gündoğan konuyla ilgili ilk bulguların kendilerine 2015 yılında ulaştırıldığını söyledi.

Alanda gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında kehribardan farklı olarak çeşitli fosillerle de karşılaştıklarını anlatan Gündoğan şunları söyledi: “Alandan alınan numunelerin ilgili arkadaşlarımız tarafından incelenmesi sonucu yaklaşık 50 milyon yıl öncesine ait oldukları tescillendi. Bu tarihlendirmenin tartışılması söz konusu değil. Kesin sonuçlar. Bundan daha yaşlı 150 milyon yıllık olan kehribarlar var dünyada fakat ülkemizde yok. Bu bir ilk olacak. Kehribar oluşması için normalde 20 milyon yıl geçmesi gerekiyor. Buradaki kehribar bu süreyi fazlasıyla aşmış zaten. Bu da kaliteli bir kehribar olduğu anlamına geliyor.”

Rezervin 50 kilometrelik bir alana yayılma ihtimali bulunduğunu bildiren Gündoğan, ekonomiye kazandırılması durumunda altınla adeta eş değer olacağını dile getirdi.

Maden işletmecisi Heytam Haşlak ise alanda bulunan kehribarın yanı sıra tespit edilen doğal taş rezervlerini de değerlendirmek istediklerini ifade etti. Gündoğan'ın kendisine aktardığı bilgiler doğrultusunda çalışmaları sürdüreceklerini anlatan Haşlak, destekleri için Gündoğan ve ekibinin yanı sıra rezerv alanına gelerek heyecanını paylaşan ve çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Ali Hamza Pehlivan ve Bayburt Milletvekili Fetani Battal'a teşekkür etti.

Vali Pehlivan ise daveti üzerine bölgede çalışma başlatan MTA yetkilileri ve 9 Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi İbrahim Gündoğan'a teşekkür ederek, rezervin ekonomiye kazandırılması için yapılan çalışmalara destek vermeye devam edeceklerini kaydetti.

Vali Ali Hamza Pehlivan'a ziyareti sırasında İl Özel İdare Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit, Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Hakan Bilgiç ile İL Özel İdare Genel Sekreter Yardımcısı Ensar Yerlikaya eşlik etti.