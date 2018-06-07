Diğer
Kategoriler
07 Haziran 2018 10:58

Vali Ali Hamza Pehlivan Konursu Köyü’nde iftara katıldı

Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan Konursu Köyü’nde iftara katıldı.

Vali Ali Hamza Pehlivan Konursu Köyü’nde iftara katıldı

07 Haziran 2018 10:58


Konursu Köyü’ne gelişinde Vali Pehlivan’ı Konursu Köyü Muhtarı Durkaya Esentürk, çevre Köy Muhtarları ve vatandaşlar karşıladı.


Vali Pehlivan iftar öncesi sosyal tesislerde vatandaşlarla bir araya gelerek çeşitli konularda değerlendirme ve bilgi alışverişinde bulundu. İftarın ardından Konursu Spor Kulübü Lokali’nde vatandaşlarla çay sohbeti gerçekleştiren Vali Pehlivan ihtiyaç ve talepleri dinledi.


Programa Garnizon Komutanı Tank Albay Davut Balibaşa, Belediye Başkanı Mete Memiş, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Fatih Cemal Kiper, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri,çevre Köy Muhtarları ve vatandaşlar katıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BAYBURT HABERLERİ
BAYBURT HAVA DURUMU
25
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    24°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç