Vali Ali Hamza Pehlivan Konursu Köyü’nde iftara katıldı

Konursu Köyü’ne gelişinde Vali Pehlivan’ı Konursu Köyü Muhtarı Durkaya Esentürk, çevre Köy Muhtarları ve vatandaşlar karşıladı.
Vali Pehlivan iftar öncesi sosyal tesislerde vatandaşlarla bir araya gelerek çeşitli konularda değerlendirme ve bilgi alışverişinde bulundu. İftarın ardından Konursu Spor Kulübü Lokali’nde vatandaşlarla çay sohbeti gerçekleştiren Vali Pehlivan ihtiyaç ve talepleri dinledi.
Programa Garnizon Komutanı Tank Albay Davut Balibaşa, Belediye Başkanı Mete Memiş, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Fatih Cemal Kiper, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri,çevre Köy Muhtarları ve vatandaşlar katıldı.