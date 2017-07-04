Vali Ali Hamza Pehlivan, okul kampüsüne gelişinde İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Kemalettin Karabulut ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü İsa Akgün tarafından karşılandı. Okul binasında bir takım incelemelerde bulunan Vali Ali Hamza Pehlivan İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Karabulut’tan okul hakkında bilgi aldı. Vali Ali Hamza Pehlivan, eksikliklerin giderilmesi konusunda yetkililere talimat verdi.

Buradaki incelemelerinin ardından kampus içerisinde bulunan 16 derslikli İmam Hatip Lisesi ve 200 kişilik pansiyon inşaatında incelemelerde bulunan Vali Ali Hamza Pehlivan, yüklenici firma yetkilileriyle görüştü. Eksikliklerin tamamlanması konusunda titiz bir çalışma gerçekleştirilmesi talimatı vererek incelemelerini sonlandıran Vali Ali Hamza Pehlivan’a Vali Yardımcısı Mutlu Almalı eşlik etti.