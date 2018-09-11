Vali Ali Hamza Pehlivan okul müdürleriyle bir araya geldi

Öğretmen Evi'nde düzenlenen toplantıya Vali Yardımcısı Mutlu Almalı, İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Karakaşoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürleri ile şube ve okul müdürleri katıldı.

Eğitim öğretimle ilgili bütün kişi ve kurumların çabasıyla bu eğitim yılındaki başara düzeyini geçen yıllara göre daha ileri noktalara taşımayı hedeflediklerini ifade eden Vali Pehlivan, “Başarı çıtasını daha yukarılara taşıdığımız bir yıl olur inşallah. Elbette ki bu bir süreç yeni bir sezona başlıyoruz. Eğitim öğretim dediğimiz olgu hayatımızın bütününü kuşatan ve sadece okullarla sınırlı tutamayacağımız çok geniş bir kamu hizmet alanı. Hep birlikte memnuniyetle müşahede ediyoruz ki; günden güne eğitim konusunda şartlar diğer pek çok alanda olduğu gibi devletimizin, hükümetimizin başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere ilgili bütün bakanlık, kurum ve kuruluşların gayretleriyle daha iyi bir duruma geliyor. Bununla birlikte eğitim kalitesinin artmasına yönelik çaba ve çalışmalar da devam ediyor. Bizlere düşen öncelikle bu imkânları en iyi şekilde değerlendirmek. Bunu yaparken de şeklen değil gönülden çalışmak. Yani eğitim hizmetlerini sadece salt bir rutin vazife olarak görmemek, rehavete kapılmadan, vasata esir olmadan özveriyle görev yapmak. Başarı yolu meşakkatli bir süreçtir. Yüzde yüz başarı temel hedeftir; bu uğurda mücadele etmek ve ona yaklaştığımız her adım bizi daha çok motive etmeli daha çok çalışmaya yönlendirmelidir.” şeklinde konuştu.

Örnek ve başarılı bir eğitim öğretim hizmeti ortaya koymak istediklerine vurgulayan Vali Pehlivan, “Bunu yapacak olan bizleriz, sizlersiniz. Öğretmenlerimizi performanslarını yükseltmeleri konusunda motive edeceğiz. Öğretmen idarecisiyle derdini, sorununu paylaşabilmeli. Bu anlayışı işletirsek, çalışanımızla bu iletişim ortamını kurarsak olumsuzlukların da önüne geçmiş oluruz. Bu bağlamda istişare toplantıları, sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler ihmal edilmemeli, mütemadiyen yapılmalıdır” dedi.