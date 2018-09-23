Vali Ali Hamza Pehlivan Piyasa denetimleriyle ilgili bilgi aldı

Ticaret İl Müdürü Erkan Zengin, Vali Ali Hamza Pehlivan'ı makamında ziyaret ederek döviz kurundaki artışı artışını bahane ederek haksız fiyat artışı olup olmadığına yönelik denetimlerle ilgili bilgiler verdi.

Ticaret İl Müdürü Erkan Zengin, Ticaret Bakanlığı tarafından spekülatif fiyat artışlarına karşı 81 ilde eş zamanlı başlatılan denetimler kapsamında ilimizde de denetimlerin yapılmaya başlatılmasına ilişkin olarak; 31/08/ 2018 tarihli ve 30521 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile alınan yönetmeliğin ‘‘Haksız Ticari Uygulama Olarak Kabul Edilen Örnek Uygulamalar'' başlıklı EK'inin ‘'Aldatıcı Ticari Uygulamalar'' bölümünde; ‘‘Girdi maliyeti ve döviz kuru artışı gibi fiyat değişimlerinden etkilenmemesine rağmen bu durumdan etkileniyormuş gibi hareket ederek tüketiciye sunulan mal ve hizmetin satış fiyatında haklı bir gerekçe olmaksızın artış yapmak. ‘'şeklinde bir bent eklendiğini, bu itibarla Bakanlık ve Valilik Makam Olur'larına istinaden yetkili personellerimiz tarafından yukarıda bahsi geçen mevzuat düzenlemesi kapsamında denetim ve inceleme faaliyetlerinin yapılmaya başladığını ve denetim ve incelemeler sonucunda piyasa fiyatlarını değiştirebilecek düzeyde zam yapan firmaların tespit edilerek aykırılıkların değerlendirilmek üzere Reklam Kuruluna iletilerek, fiyat etiketi ile ilgili mevzuat çerçevesinde denetimlerin yapılmaya devam edildiği bilgisini verdi.

Vali Pehlivan, konuyla ilgili olarak yaptığı değerlendirmede, Devletin yapılan bu denetimlerle haksız fiyat artışı yapan fırsatçılara karşı sahada olduğunu, bu konuda Bayburt ilimizde ticaret ve esnaflık yapan vatandaşlarımızın hassasiyet göstereceğine ve herhangi bir sıkıntı yaşanmayacağına inandığını, dürüst çalışan esnaflarımızı, tacirlerimizi ve tüketicileri haksız rekabet eden fırsatçılara karşı korumak için denetimlerin yapıldığını söyledi. Vali Pehlivan son dönemde finansal piyasalardaki geçici dalgalanmaları fırsat gören bazı spekülatörlere karşı topyekûn mücadele edilmesi gerektiği ve ekonomimizin dışa bağımlı olmaması için yerli üretilen ürünlerin tercih edilmesinin önemine işaret ederek, Bayburtlu Ticaret firmalarımızın, esnaf ve sanatkârlarımızın her zaman olduğu gibi stokçuluğa, haksız zamlara karşı Devletinin ve Milletinin yanında olacağına olan inancının tam olduğunu ifade ettikten sonra Ticaret İl Müdürü Erkan Zengin ve personellerine çalışmalarında başarılar diledi.