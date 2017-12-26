Vali Ali Hamza Pehlivan sağlık kurumlarında incelemelerde bulundu

Ziyaret ve incelemelerine Bayburt Devlet Hastanesi’nden başlayan Vali Pehlivan, İl Sağlık Müdürü İlker Hancı ve ilgililerden bilgiler aldı. Polikliniklerde bekleyen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Pehlivan vatandaşların aldıkları sağlık hizmetleriyle ilgili görüşlerini sordu, taleplerini dinledi. Memnuniyetlerini ifade eden Vatandaşlarla bir süre sohbet eden Vali Pehlivan polikliniklerdeki incelemeleri sonrasında servislerde yatan hastaları da ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bayburt Devlet Hastanesi’ndeki ziyaret ve incelemelerini İl Sağlık Müdürü İlker Hancı, Kamu Hastanelerinden Sorumlu Başkan Sebahattin Canmemiş, Hastane Başhekimi Op. Dr. Turhan Şener ve hastane yöneticileri ile yaptığı değerlendirme toplantısıyla sonlandıran Vali Pehlivan buradan Bayburt Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’ne geçti.

Vali Pehlivan merkeze gelişinde Başhekim İrşadi Abidinoğlu tarafından karşılandı. Kendisine eşlik edenlerle incelemelerde bulunan Vali Pehlivan, poliklinikleri dolaşıp yetkililerden bilgiler aldı. Birimlerde incelemeler yaptıktan sonra beraberindekilerle birlikte değerlendirme toplantısı yaptı.

VALİ PEHLİVAN GENÇLİK MERKEZİNİ ZİYARETİNDE "KİTAP OKUMA HALKALARI"PROJESİNİN STARTINI VERDİ

Vali Ali Hamza Pehlivan Gençlik Merkezi’ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Vali Pehlivan hafta sonu programı kapsamında bünyesinde düzenlediği etkinliklerle gençlerin buluşma noktası haline gelen Gençlik Merkezi’ni ziyaret etti. Merkezde çeşitli incelemelerde bulunarak kursları ziyaret eden Vali Pehlivan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür Vekili Adem Köse’den bilgiler aldı. Kurslara katılan öğrencilerle sohbet eden Vali Pehlivan “Kitap Okuma Halkaları” projesinin startını verdi.

Etkinliğe katılan Bayburt Fen Lisesi ve Erdem Bayazıt İmam Hatip Ortaokulu öğrencileriyle bir süre kitap okuyan Vali Pehlivan herkesin mutlaka bir başucu kitabı olması gerektiğini belirtti.

Vali Pehlivan ziyareti hakkında yaptığı açıklamada, “Gençlik Merkezimizde gençlerimize yönelik farklı dallarda elliye yakın kurs düzenleniyor. Merkezimiz bünyesinde spor, kültür, eğitim, sanat çalışmaları devam ediyor. Eğitim bir bütün ve bu kurslar eğitim sürecinin önemli parçalarını teşkil ediyor. Kurslarımızı ziyaret ettik, gençlerimizin memnuniyetini görmekten dolayı ziyadesiyle mutlu olduk. Öğrencilerimizle birlikte kitap okuma etkinliğini gerçekleştirdik. Kitap okumanın önemine yönelik olarak başlattığımız, ‘Yol Arkadaşınız Kitap Olsun’, ‘Oku-Keşfet- Uygula (OKU)’ projelerimize bugün itibariyle “Kitap Okuma Halkaları” projesini de ekleyerek daha çok gencimize, öğrencilerimize ve vatandaşlarımıza ulaşacağız. Bu projelerimizi birbiriyle uyumlu, koordineli ve sistematik bir şekilde uygulayarak faydasını artırmayı, kitap okuma bilincini kalıcı hale getirmeyi hedefliyoruz.” dedi.

Vali Ali Hamza Pehlivan’a ziyaret ve incelemeleri sırasında Garnizon Komutanı Tank Albay Davut Balibaşa, Belediye Başkan Yardımcısı Nesimuttin Selçuk, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Fatih Cemal Kiper, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Adem Köse ve eğitmenler eşlik etti.