Vali Ali Hamza Pehlivan Şalcılar Köyü’nü ziyaret etti

Vali Pehlivan köy camiinde vatandaşlarla bir araya gelerek ihtiyaç ve talepleri dinledi. Çeşitli konularda köy sakinleriyle bir süre değerlendirme ve bilgi alışverişinde bulunan Vali Pehlivan daha sonra köy içi düzenleme çalışmalarını inceledi.

Vali Pehlivan devam eden parke çalışmaları hakkında yüklenici firma yetkililerinden bilgiler alarak tespit ettiği eksikliklerin giderilmesi için ilgililere talimat verdi.

Köydeki çeşitli noktalarda yaptığı incelemelerle ziyaretini sonlandıran Vali Ali Hamza Pehlivan’a, Aydıntepe Kaymakamı Selçuk Haskırış, İl Özel İdare Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit, Şalcılar Köyü Muhtarı Mustafa Yerlikaya ve köy sakinleri eşlik etti.