Şehidin Merkez’e bağlı Akşar Köyü’nde ikamet eden ailesini ziyaret eden Vali Pehlivan şehidin annesi Emine Karakaşoğlu ile abisi Nadir Karakaşoğlu ile sohbet etti, Şehit İdris Karakaşoğlu ve geçtiğimiz aylarda vefat eden babası Mustafa Karakaşoğlu rahmetle yad edildi.

Şehit Piyade Komando Er İdris Karakaşoğlu ve bütün şehitlerimiz için evde Kur’an- Kerim okunup dualar edilmesinin ardından Vali Pehlivan şehidin aynı köyde bulunan kabrini ziyaret etti. Şehidin kabrine güller konulmasının ardından burada da şehitler için Kur’an-ı Kerim okundu, dua edildi

Vali Ali Hamza Pehlivan şehidin kabrinin yer aldığı alanda bulunan Oslu Baba Türbesi’ni de ziyaret etti. Daha sonra köy merkezine geçen Vali Pehlivan ve beraberindeki heyet vatandaşlarla köy kıraathanesinde bir araya geldi.

Ziyaret programına, Vali Ali Hamza Pehlivan ile birlikte Belediye Başkanı Mete Memiş, Garnizon Komutan Vekili Yarbay Mehmet Emin Eryiğit, Vali Yardımcıları Mutlu Almalı ile Tamer Kılıç, İl Emniyet Müdürü Sezayi Er, İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Albay İbrahim Akgün, AK Parti Bayburt İl Başkanı Fatih Yumak, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.