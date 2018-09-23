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Vali Ali Hamza Pehlivan Şehit Recep Eşiyok'un ailesi ve Gazi Selami Köksal'ı ziyaret etti

Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, şehit yakınları ve gazileri ziyaret etti.


Vali Pehlivan ziyaretlerine 17. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ercan Pürsünlü, 17. Komando Tugay Komutan Yardımcılığı Kışla Komutanı Tank Albay Davut Balibaşa ve İl Müftüsü Hasan Başoğlu ile birlikte Şehit Recep Eşiyok'un Şingah Mahallesi Kocabey Sokak'ta ikamet eden babası Nurettin Eşiyok ile başladı. Şehit babası Nurettin Eşiyok'tan sağlık durumu hakkında bilgiler alan Vali Pehlivan şehidin aile yakınlarıyla bir süre sohbet etti. Şehitler için evde Kur'an-ı Kerim okunup dualar edilmesinin ardından Vali Pehlivan, Tuğgeneral Pürsünlü,Albay Balibaşa ve Müftü Başoğlu ile birlikte Şehit ve Gazi Aileleri Derneği (ŞAGDER) Başkanı Selami Köksal'ın evine gitti.


Şingah Mahallesi Hastane Mevkii'nde ikamet eden Gazi Köksal'ı ziyaret eden Vali Pehlivan Gaziler Gününü kutladı, iyiliklere vesile olmasını diledi. Vali Pehlivan bir süre konuk olduğu Köksal ailesiyle hasbihalde bulundu. Şehit ve gaziler için burada da dua edilmesinin ardından Vali Pehlivan ziyaretini sonlandırdı.

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