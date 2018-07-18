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18 Temmuz 2018 09:33

Vali Ali Hamza Pehlivan Yakup Ata’nın ailesine taziyede bulundu

Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Seydi Yakup Köyünü ziyaret ederek önceki gün serinlemek için girdiği köyün göletinde boğularak hayatını kaybeden 38 yaşındaki Yakup Ata’nın ailesine taziyede bulundu.

Vali Ali Hamza Pehlivan Yakup Ata’nın ailesine taziyede bulundu

18 Temmuz 2018 09:33


Merkez’e bağlı Seydi Yakup Köyüne Ak Parti İl Başkanı Fatih Yumak ile birlikte köye gelen Vali Pehlivan köy sakinleri tarafından karşılandı.


Daha sonra köy odasına geçen Vali Pehlivan Ata’nın ailesi ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diledi. Okunan aşr-ı şerifin ardından merhum Yakup Ata için dua edildi.


Vali Pehlivan, köy sakinleriyle gerçekleştirdiği sohbetin ardından köyde yapımı devam eden cami inşaatını inceledi. Köy Muhtarı Beyler Ata’dan bilgiler alan Vali Pehlivan köy alt yapı kanalizasyon çalışmalarının yakında ihale edileceğini, işlerin tamamlanmasını müteakip köy içinin asfaltla kaplanacağını belirtti.




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