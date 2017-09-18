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18 Eylül 2017 14:41

Vali Ali Hamza Pehlivan, yapımı devam eden ahır projelerini inceledi

Vali Ali Hamza Pehlivan, Çayıryolu, Kitre ve Mutlu köylerinde devam eden ahır ve sulama projelerini inceledi.

Vali Ali Hamza Pehlivan, yapımı devam eden ahır projelerini inceledi

18 Eylül 2017 14:41


İncelemelerine Çayıryolu Köyü’nden başlayan Vali Pehlivan, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Abdulkadir Karabulut’tan yapımı devam eden ahır projeleri hakkında bilgiler aldı. Vali Pehlivan köydeki incelemelerinin ardından Köy Muhtarı Salim Avşar ve köy sakinlerinin ihtiyaç ve taleplerini dinledi. Köy sakinlerine köy girişine yapılmasını istedikleri döner kavşak ve alt geçit çalışmalarının kısa bir süre sonra başlayacağı müjdesini veren Vali Pehlivan bölgede devam eden arazi toplulaştırma çalışmalarının da hayırlı olması temennisini iletti.


Vali Pehlivan Çayıryolu Köyü’ndeki incelemeleri sonrası yanındaki heyetle birlikte Kitre Köyü’ne geçti. Köy kahvesinde vatandaşlarla bir araya gelen Vali Pehlivan vatandaşlarla bir süre sohbet edip taleplerini dinledi. Bahse konu taleplerin karşılanması için ilgili kurum amirlerine talimat veren Vali Pehlivan buradan ziyaretlerinin son durağı Mutlu Köyü’ne hareket etti. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı destekleriyle köyde yürütülen ahır projeleri ve İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce Bayburt Meralarında Otlatma Verimliliğinin Artırılması Projesi kapsamında il genelinde 2 bin adet dağıtılan sulukları inceleyen Vali Pehlivan çiftçilerin taleplerini dinledi.


Vali Pehlivan ziyaret ve incelemelerine ilişkin yaptığı açıklamada çiftçilere verilen desteklerin giderek arttığını ve "Bayburt’ta Kırsal Hayvancılığı Destekleme Projesi" kapsamında yapılan ahır projelerini yerinde incelediklerini söyledi. Çalışmalarını çiftçilerin bahse konu destek ve hibelerden yararlanması için ilgili kurumlarla koordineli bir şekilde gerçekleştirdiklerini bildiren Vali Pehlivan, “Bayburt Valiliği ve İlgili kurumlarımız olarak müsait olan köylerimizde ahır projelerinin toplu bir şekilde yapılmasını teşvik ediyoruz. Bu konuda ayrıca Sayın Maliye Bakanımızın talimatlarıyla müsait olan hazine arazileri de değerlendiriliyor. Buralarda yapılacak projelerin altyapısı ve çevre düzenlemeleriyle birlikte yapılması yönünde gayret ve çalışmalarımız devam ediyor.” dedi.


Vali Pehlivan, Bayburt Valiliği himayesinde başlatılan Temiz Çevrem Duyarlı İnsanım projesiyle köylerde tertip, düzen ve temizlik seferberliği başlatıldığını anımsatarak yerleşim birimlerindeki ahırların merkezden uzak bir noktaya yapılmasını teşvik eden toplu ahır projelerinin de bu çalışmalara katkı sunacağını dile getirdi.


Toplu ahır projelerinin üretimi kolaylaştırarak verimliliği artıracağını belirten Vali Pehlivan, “Ahır inşaatlarının tamamlanmasıyla birlikte yine Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’mızın etçil ırk hayvan alımında yüzde 30 hibe desteği söz konusu olacak. Bu projenin de yüzölçümünün yüzde 54’ünü meraların oluşturduğu ilimizde hayvancılığın gelişmesine inşallah büyük katkıları olacak. Şimdiden Bayburtlu hemşerilerimize, üreticilerimize ve çiftçilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Emeği geçen bütün kişi ve kurumlara da teşekkür ediyorum. ” diye konuştu.


Vali Ali Hamza Pehlivan’a ziyaretleri sırasında İl Özel İdare Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit, Devlet Su İşleri (DSİ) 225. Şube Müdürü Recep Ergen, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Abdulkadir Karabulut ve ilgili kurum amirleri eşlik etti.




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