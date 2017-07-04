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04 Temmuz 2017 17:00

Vali Ali Hamza Pehlivan’a hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor

Son Valiler Kararnamesi ile Bayburt Valisi olarak atanan Vali Ali Hamza Pehlivan’a hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor.

Vali Ali Hamza Pehlivan’a hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor

04 Temmuz 2017 17:00

Bu kapsamda Adalet Komisyonu Başkanı Mustafa Hayrı Tacın, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İbrahim Ayhan Vural ve İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Abdulkadir Karabulut, Vali Ali Hamza Pehlivan’ı makamında ziyaret ederek yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundular.


Kendisini ziyarete gelen misafirlerine iyi dilekleri dolayısıyla teşekkür eden Vali Ali Hamza Pehlivan, Adalet Komisyonu Başkanı Mustafa Hayri Tacın, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun ,İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İbrahim Ayhan Vural ve İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Abdulkadir Karabulut’a çalışmalarında başarılar diledi.


Ziyaretler sırasında Bayburt Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil İbrahim Şimşek, Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Necmettin Tozlu ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müfettişleri de yer aldı.




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