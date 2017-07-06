Vali Ali Hamza Pehlivan’a ziyaretler devam ediyor

Konuklarına ziyaretleri dolayısıyla teşekkür eden Vali Ali Hamza Pehlivan, çalışmalarında başarılar diledi.

Valilik makamında gerçekleşen ziyaretlere Gümüşhane- Bayburt Bölge Baro Başkanı Avukat (Av.) Serkan Pekmezci, Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk, Demirözü Belediye Başkanı Selami Ersen, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Bayburt İl Başkanı Hakan Kobal, Teşkilat Başkanı Kuddusi Kacır, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Daştan, Hukuk İşleri Müdürü Hüseyin Sevim, İl Mahalli İdareler Müdür Vekili Helim Polat, PTT Baş Müdürü Mehmet Karabaş,İl Telekom Müdürü Fatih Korkusuz, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Kenan Eroğlu ve kurum personeli, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Erzurum Bölge Temsilcileri, Bayburt Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yaşar Yıldız, Yönetim Kurulu Üyeleri Hakan Cem Çoruh, Murat Okutmuş, Abdulkadir Nişancı, Burhan Okumuş, Cengizhan Okutmuş, Beşir Kelleci, Saadet Partisi İl Başkanı Osman Nuri Temur, Merkez İlçe Başkanı Abdulmecit Bekmezci ve İl Müfettişi Arif Öztürk katıldı.