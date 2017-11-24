Vali Ali Hamza Pehlivan’ın 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı

Vali pehlivan mesajında şunları kaydetti; “Emek, özveri, sabır ve hoşgörü anlayışıyla görev yapan, öğreten ve öğrenen arasında güven ve sevgi köprüleri kuran Öğretmenlerimiz, öğrencilerine her zaman umut aşılamış, toplumsal bağlarımızı güçlendirmiş, düşünce dünyamızı zenginleştirmiştir. Yetiştirici, öğretici kimliğiyle yeni kuşaklara kendilerini en iyi şekilde ifade etmeyi öğreten, kişiliklerinin oluşmasına ve gelişmesine yardımcı olan öğretmenlerimiz, üstlendikleri bu yüce görevlerinden ötürü toplumların yaşamında her zaman özel ve saygın bir konuma sahip olmuştur.

İnsanlar giriştikleri herhangi bir iş, meslek veya sanat dalında onu teşkil eden konuyu tanıdığı ve bildiği oranda başarılı olur. Öğretmenliğin konusu bu bağlamda, doğrudan doğruya insandır. İnsana, onun gerçek değer ve kabiliyetlerine, ruh dünyasının derinlik ve enginliğine ulaşıp aydınlık yollara sevk eden, marifet ve fazilet sahibi saygıdeğer Öğretmenlerimiz, ülke olarak sağlam nesiller yetiştirme hedefimizin teminatıdır.

İlk emri; “Oku!” olan bir dinin, tarihte çağ açıp kapatan bir medeniyetin mensupları olarak bizim için öğrenmenin ve Öğretmenlerimizin büyük bir önemi bulunmaktadır.

Güneş misali, ışığını ve ısısını ne kadar cömertçe harcarsa harcasın verimliliğinden hiçbir şey kaybetmeyecek olan cefakâr ve fedakâr Öğretmenlerimizin gayretleriyle, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yetişecek bilgili ve bilinçli nesiller sayesinde Türkiye’mizin daha da gelişip kalkınacağı inancıyla, başta “yeni nesil sizin eseriniz olacaktır” diyen Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, eğitim Şehitlerimizi, ebediyete intikal etmiş olan Öğretmenlerimizi saygı, şükran ve rahmetle anıyor; bütün emektar Öğretmenlerimizin Öğretmenler Gününü içten en iyi dileklerimle kutluyor, saygılar sunuyorum."