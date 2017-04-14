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14 Nisan 2017 17:19

Vali İsmail Ustaoğlu, Konursu Köyü’nde vatandaşlarla buluştu

Vali İsmail Ustaoğlu Konursu Köyü’nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Vali İsmail Ustaoğlu, Konursu Köyü’nde vatandaşlarla buluştu

14 Nisan 2017 17:19


Çeşitli incelemelerde bulunmak üzere Konursu Köyü’ne gelen Vali İsmail Ustaoğlu, akşam namazı sonrasında vatandaşlarla bir araya geldi. Konursu Spor lokalinde vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyen Vali İsmail Ustaoğlu, köyün su probleminin çözümü için çalışmalara başlandığı bilgisini verdi.


Vali İsmail Ustaoğlu, içme suyu probleminin kalıcı çözümüne yönelik yakın zamanda çeşitli adımların atılacağı bilgisini vatandaşlarla paylaşarak, “Bizim en önemli önceliğimiz şu anda içme suyu probleminin tamamen çözüme kavuşturulması. Fakat bu çalışmalar biraz zaman alıyor. DSİ Bölge Müdürümüze konuyla ilgili olarak gerekli bilgileri verdik. Kendisinden Konursu Köyü için özel bir çalışma yapmasını istedik. Kendileri bu doğrultuda bir proje hazırlayacak. Vatandaşlarımızın bu süreçte mağdur olmaması için Özel idare kanalıyla sondaj çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Yakın zamanda atacağımız adımlarla problemin kalıcı çözümüne yönelik çalışmalarımızı da başlatmış olacağız.“ dedi.


Konursu sakinlerinin diğer konularda sorun ve taleplerini dinlemesinin ardından ziyaretini noktalayan Vali İsmail Ustaoğlu’na, İl Özel İdare Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit ve İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Abdulkadir Karabulut eşlik etti.




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