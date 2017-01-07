Vali İsmail Ustaoğlu Masat Köyü’nü ziyaret etti.

Çeşitli incelemelerde bulunmak üzere Masat Köyü’ne gelen Vali İsmail Ustaoğlu Köy Odası’nda vatandaşlarla buluştu.

Vali İsmail Ustaoğlu köy ziyaretleri kapsamında vatandaşlarla bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinlemek üzerek Masat Köyü’ne geldiklerini ifade etti. Burada yaptığı konuşmada İzmir’de yaşanan terör saldırısına değinerek sözlerine devam eden Vali İsmail Ustaoğlu, Türkiye’nin terörle mücadelesine kararlı bir şekilde devam ettiğini dile getirdi. Vali İsmail Ustaoğlu, Türk Milleti’nin terör örgütlerine karşı yüz yıl önceki milli mücadele ruhuyla mücadele verdiğini kaydederek, “Bu süreç içerisinde daha da kenetlenerek birlik ve kardeşlik dayanışması içerisinde bu zor zamanları inşallah atlatacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız önderliğinde milletimiz devletiyle kenetlenerek üzerinde oynanmak istenen oyunları bozacak, bozuyor da Bunun tek yolu kendi aramızdaki, birlik, beraberlik ve kardeşlik dayanışmamızı artırmaktır.” dedi.

İzmir’de yaşanan terör saldırısı esnasında ilk müdahaleyi yapan Şehit Polis Memuru Fethi Sekin’i anarak konuşmasını sürdüren Vali İsmail Ustaoğlu, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diledi.

Vali İsmail Ustaoğlu’nun konuşmasının ardından söz alan Masat Köyü Muhtarı Fehmi Hatun köylerinde yapılan çalışmalar dolayısıyla Vali İsmail Ustaoğlu ve kurum amirlerine teşekkür etti.

Köy odasında vatandaşlarla bir araya gelmesinin ardından Dede Korkut İmam Hatip Ortaokulu ve Dede Korkut İlk Okulu’na geçerek çeşitli incelemelerde bulunan Vali İsmail Ustaoğlu, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün destekleriyle düzenlenen konferans salonu hakkında İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Kemalettin Karabulut’tan bilgi alarak incelemelerini sonlandırdı.

Vali İsmail Ustaoğlu’na ziyaretleri sırasında İl Emniyet Müdürü Sezayi Er, İl Genel Meclis Başkanı Yusuf Elçi, İl Özel İdare Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit, İl Müftüsü Kemalettin Aksoy, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hasan Saka, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Abdulkadir Karabulut, İl Göç İdaresi Müdürü Hüsnü Yağmur ve İl Sağlık Müdürü Dr. İlker Hancı eşlik etti.