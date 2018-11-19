Vali Pehlivan, Abdulvehhab Gazi Türbesi ve çevresindeki çalışmaları inceledi

Vali Ali Hamza Pehlivan, İl Özel İdaresi bünyesinde ihalesi yapılan ve yapımı tamamlanan Abdulvehhab Gazi Türbesi etrafında yürütülen çevre düzenleme çalışmalarını inceledi, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit'ten ve yüklenici firma yetkilileri ile kontrol ekibinden çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Vali Pehlivan, türbenin inşaatının tamamlandığını, çevre düzenleme işlerinin de bitmek üzere olduğunu, bu kapsamda bahçe içinde yer alan Bamsı Bey Böyrek'in mezarının da tadilatının yapılacağı bilgisini verdi.