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03 Haziran 2018 15:49

Vali Pehlivan iftarını öğrencilerle birlikte yaptı

Vali Ali Hamza Pehlivan Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Bayburt İl Müdürlüğü Sultan Fahriye Kız Öğrenci Yurdu’nda düzenlenen iftara katıldı.

Vali Pehlivan iftarını öğrencilerle birlikte yaptı

03 Haziran 2018 15:49


Vali Pehlivan yurt yerleşkesine gelişinde KYK Bayburt İl Müdürü Halil İbrahim Fazla ve kurum personeli tarafından karşılandı. Karşılamanın ardından Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun ile birlikte yurt yemekhanesine geçen Vali Pehlivan iftarını öğrencilerle birlikte yaptı.


Vali Pehlivan etkinliğin ardından bir süre sohbette bulunduğu öğrencilere ramazan aylarının hayırlı olması temennisinde bulunarak, dönem sonu sınavlarında başarılar ve akabinde iyi tatiller diledi.


Yurt binasındaki sergiyi de gezen Vali Ali Hamza Pehlivan’a, Garnizon Komutanı Tank Albay Davut Balibaşa, Belediye Başkanı Mete Memiş, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Yurtkur İl Müdürü Halil İbrahim Fazla ve kurum yöneticileri eşlik etti.




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