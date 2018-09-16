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Vali Pehlivan, İl Jandarma Komutanı Bilgiç'i ziyaret etti

Vali Ali Hamza Pehlivan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Vali Ali Hamza Pehlivan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.


Vali Ali Hamza Pehlivan Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına ait atama ve terfi kararları ile Bayburt İl Jandarma Komutanı olarak atanan Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.


İl Jandarma Komutanlığı yerleşkesine gelişinde Albay Bilgiç tarafından karşılanan Vali Pehlivan tören kıtasını selamladı. Vali Pehlivan, karşılama töreninin ardından şeref defterini imzaladı. Kendisine eşlik eden heyetle komutanlık makamına geçen Vali Pehlivan burada Albay Bilgiç'e yeni görevinin hayırlı olması dileklerini bildirdi.


Vali Pehlivan makamında görüştüğü Albay Bilgiç ile bir süre çeşitli konularda bilgi alışverişinde bulunarak ziyaretini sonlandırdı.


Ziyarete İl Emniyet Müdürü Sezayi Er'de katıldı.

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