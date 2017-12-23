Ziyarette turizm faaliyetleri konusunda bilgi alışverişinde bulunuldu, firmanın organize ettiği turların Bayburt’a yönlendirilmesi ve bunun süreklilik arz etmesi hususunda atılacak adımlar konusunda görüş birliğine varıldı.

Kesici ve Müderrisoğlu göstermiş olduğu ilgiden dolayı Vali Pehlivan’a teşekkür ederken, Vali Pehlivan da memnuniyetini ifade ederek "İlimizde her alanda pek çok yatırım hayata geçiriliyor. Kültür ve turizm bu bağlamda en önemli başlıklardan biri. Kadim şehir Bayburt’umuzun namı diğer Çinimaçin Kalesi, Baksı Müzesi, Yeraltı şehri gibi tarihi, kültürel ve doğal varlıklarını görmeye, Çoruh’da rafting, Kop Milli Parkı’nda gezi, Kop Dağı’nda kayak yapıp, özgün yemeklerini tatmaya gelen ziyaretçi sayısını turizm firmalarıyla işbirliği içinde inşallah daha da artıracağız." diye konuştu.