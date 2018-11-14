Vali Pehlivan, proje ödülü alan öğretmenlerin belgelerini takdim etti

Vali Ali Hamza Pehlivan, Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenlediği “Fikirler Yarışsın Engeller Aşılsın” yarışmasına katılarak başarılı olan Öğretmenlere belgelerini takdim etti.

Vali Pehlivan, 2017 yılında e-Twinning projesi kapsamında Uluslar Arası Kalite Etiketi ile ödüllendirilen Şehit Mete Okur Ortaokulu ve 75. Anaokulu Okul öğretmenlerinden projeler hakkında bilgiler aldı.

Vali Pehlivan, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce düzenlenen Fikirler Yarışsın Engeller Aşılsın III. Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Materyal ve Etkinlik Yarışması'nda “Kendimi Tanıtıyorum Atölyemi Seçiyorum” isimli projesiyle Mesleki Rehberlik kategorisinde ödüle layık görülen İl Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi Okulu İdarecilerini ve Öğretmenlerini tebrik etti, başarılı çalışmalarının artarak devamını diledi.

Vali Ali Hamza Pehlivan, “Bu tür projeler öğrencilerimize alan seçimlerinde, kişilik özelliklerini tanıyıp geliştirmelerinde ve seçimlerini şekillendirmelerinde yardımcı olacaktır. Milli Eğitim Bakanlığı'mıza bağlı Ulusal Destek Servisi'nin yürüttüğü e-Twinning çalışmaları kapsamında ilimizde 130 Okul 290 öğretmenle 340 proje yürütülmektedir. ” açıklamasında bulundu.

Valilik Makamında gerçekleşen törene İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Karakaşoğlu'nun yanı sıra Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi Okulu Müdürü Abdulmecit Silsüpür ile ödül alan öğretmenler Derya Mert, Ayşen Çelik ve İmkan Tiraş katıldı.