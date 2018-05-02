Vali Pehlivan Şehit Aileleri ve Gazileri yemekte ağırladı

Etkinliğe Garnizon Komutanı Tank Albay Davut Balibaşa, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Haluk Akkoyunlu, Bayburt Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği Başkanı Gazi Selami Köksal, dernek üyeleri ve şehit yakınları katıldı.

Vali Pehlivan Karadeniz gezisi kapsamında Bayburt’a uğrayan güneydoğu gazileriyle bir arada olmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi. Şehit aileleri ve gazilerin her zaman başlarının üstünde yeri olduğunu dile getiren Vali Pehlivan, “Şehit ailelerimizle, gazilerimizle bir araya gelmek, duygularımızı paylaşmak bizler için ayrı bir öneme haiz. Sizlerin varlığı bizlere devletimizin bekası, birliği ve bütünlüğünü hatırlatıyor. Sizlerin şahsında ezelden ebede, geçmişten bugüne, milletimizin var oluşu, devletimizin daim oluşu, bayrağımızın gönderde ilelebet dalgalanışı, ezanımızın hiçbir zaman susmaması adına verilen mücadeleleri hatırlıyoruz. Bu mücadelelerde kanını vatan toprağına can suyu olarak akıtan şehitlerimizi hatırlıyoruz. Ölürsem şehit kalırsam gazi şuuruyla yola çıkan ve gazi olan milletimizin aziz evlatlarını hatırlıyor ve hiçbir zaman da aklımızdan çıkarmıyoruz. Sizlerle bir araya geldiğimizde bu duygularımız daha da pekişiyor. Bu vesileyle aziz Şehitlerimizi ve Gazilerimizi minnet ve rahmetle anıyorum.” diye konuştu.

Vali Pehlivan Karadeniz turuna çıkan şehit yakınları ve gazilere Bayburt’u ziyaretlerinden ötürü teşekkürlerini iletti.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Muş Şube Başkanı Gazi Emrullah Aktaş ise misafirperverlikleri, şehrin gezdirilmeli de dahil en iyi şekilde ağırladıklarını belirttiği organizasyondan dolayı geziye katılanlar adına Vali Pehlivan’a teşekkürlerini iletti.