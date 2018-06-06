Vali Pehlivan, toplu iftar programına katıldı

Vali Pehlivan’ın himayesinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün organize ettiği, Karşıgeçit Köy Muhtarlığının ev sahipliği yaptığı iftar programına, Belediye Başkanı Mete Memiş, Bayburt Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Halil İbrahim Şimşek, Vali Yardımcısı Mutlu Almalı, İl Genel Meclis Başkanı Yusuf Elçi, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Fatih Cemal Kiper, İl Emniyet Müdür Vekili Ömer Çankaya, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri, yakın köy muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

Program sonrası Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından en temiz köyler olarak belirlenen Karşıgeçit, Karayaşmak ve Şalcılar muhtarlarına bilgisayar hediye edildi.

Vali Pehlivan Ramazan ayı gibi güzel ve anlamlı bir ayda bütün canlıların yaşamını yakından ilgilendiren çevre konusunun böylesine bir etkinlikle idrak edilmesinin çok anlamlı olduğunu söyledi. 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nün tüm dünyada çevre bilincinin artırılmasına yönelik çeşitli etkinliklerle kutlandığını belirten Vali Pehlivan çevre bilincinin hayatın her anında üzerinde hassasiyetle durulması gereken bir kavram olduğunu ifade etti.

Vali Pehlivan çevre bilincinin hem inancımızda hem de kültürümüzde önemli yeri olduğuna değinerek, “Bizim bu konuyla ilgili çok güzel atasözlerimiz var. Aslan yattığı yerden belli olur denir. Dinimizde de temizlik imandandır anlayışı hakimdir. Bunların bir gereği olarak başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve saygıdeğer eşlerinin başlattığı “sıfır atık” gibi kampanyalar, kurumsal olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın, Özel İdarelerin ve Belediyelerin çalışma ve faaliyetleri mevcut. Tüm bunların başarılı olmasının temelinde vatandaş duyarlılığı yer alır. Vatandaş olarak çevre konusunda ne kadar duyarlı olursak; insanlarımıza genç yaşlarda bu çevre bilincini aşılarsak inanıyorum ki çok daha temiz bir çevrede yaşayacağız.” dedi.

Vali Pehlivan dünyanın çevre temizliği konusunda önemli bir sınavdan geçtiğini ve plastik ve benzeri atıkların ekolojik sistem için tehdit boyutlarına ulaştığının altını çizdi. Bayburt ili olarak bu noktada avantajlı bir konumda olunduğuna dikkat çeken Vali Pehlivan, “Bayburt ilimiz dünyanın belki de en bakir, en temiz yerleşim yerlerinden birisi. Tarımda kimyasal ilaç kullanım oranı, doğaya karışan atık miktarı oldukça düşük. Hedef ise sıfır atık. Belediyemiz atık su arıtma tesisini kurdu şimdi katı atık tesisini inşallah kuracak. Özel İdaremiz tarafından Köylerimizden çöpler toplanarak bertaraf tesislerine götürülüyor. Tüm bunların yanı sıra geçtiğimiz yıl Valilik olarak ‘Temiz Çevrem Duyarlı İnsanım’ projesini başlattık. Burada ki amacımız çevremize karşı daha duyarlı davranılmasını sağlamak, bunun için yapılması gerekenleri hatırlatmaktı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’müzün düzenlediği bu kampanyayla da hem temiz çevrenin önemine dikkat çekmek hem de bu konuda adım atan köylerimizi marifet iltifata tabidir düsturundan hareketle ödüllendirmek istedik. İnşallah bu duyarlılık diğer bütün köylerimize de yayılır ve bir zincir şeklinde artarak devam eder. Bu vesileyle emeği geçen arkadaşlarımıza ve misafirperverlikleri dolayısıyla muhtarlarımıza teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Belediye Başkanı Mete Memiş ise Bayburt Belediyesi olarak ‘Sıfır Atık Projesi’ni ihale aşamasına getirdiklerini ilerleyen aylarda atıkların çöp poşetleriyle toplanarak geçici toplama istasyonuna taşınacağını bildirdi. Bayburt Belediyesi olarak projeyi sonuna kadar devam ettireceklerini dile getiren Başkan Memiş, temiz bir Bayburt oluşturacaklarını bildirdi.

Aşırı tüketim ve bilinçsiz kullanımın ekolojik sisteme verdiği zararı geri çevirmek üzere tüm dünyada 5 Haziran’ın Dünya Çevre Günü olarak kutlandığını belirten Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hasan Saka da söz konusu çalışmalara destek için köyleri çeşitli kriterlere göre değerlendirmeye tabi tuttuklarını ve çevre bilincini yerelde artırmaya çalıştıklarını bildirdi. Saka, yapılan değerlendirme sonucunda Karşıgeçit, Karayaşmak ve Şalcılar köylerinin temiz çevre konusunda ödüle layık görüldüklerini açıkladı.

Konuşmaların ardından Vali Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mete Memiş ve İl Genel Meclis Başkanı Yusuf Elçi tarafından ödüle layık görülen köylerin muhtarlarına ödülleri takdim edildi.