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Vali Pehlivan, yeni hizmet binasında incelemelerde bulundu

Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, inşaatı tamamlanan ve yakında fiilen hizmet vermeye başlayacak olan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yeni hizmet binasında incelemelerde bulundu.


Birimlerin tefrişatı ile ilgili çalışmalarda son aşamaya gelinen binada devam eden donatım işlerini denetleyerek, İl Müdürü Haluk Akkoyunlu'dan bilgiler alan Vali Pehlivan, çalışmaların titizlikle ve hızlı bir şekilde tamamlanması talimatını verdi.


Kendisine eşlik eden heyetle yaptığı değerlendirmelerin ardından ziyaretini sonlandıran Vali Ali Hamza Pehlivan'a incelemeleri sırasında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Haluk Akkoyunlu, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hasan Saka ile Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı Müdürü Fatma Ayık eşlik etti.

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