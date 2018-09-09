Vali Pehlivan, yeni hükumet konağı inşaatında incelemelerde bulundu

İhalesinin ve yüklenici firmaya yer tesliminin yapılmasıyla temel çalışmalarına başlanan yeni hükümet konağı inşaatında incelemelerde bulunan Vali Pehlivan firma yetkililerinden bilgiler aldı.

Vali Pehlivan, alanda yaptığı incelemeler sırasında ilgililerle çeşitli değerlendirmelerde bulunarak talimatlar verdi.

Dede Korkut Kavşağı yanı Polis Meslek Yüksek Okulu Yurdu alanında yapılacak yeni hizmet binası pek çok kamu kurum ve kuruluşunu aynı çatı altında toplayarak vatandaşlara daha hızlı ve etkin hizmet verilmesini sağlayacak. 5 bin 600 metrekare alan üzerinde inşa edilecek yeni hizmet binası tamamlandığında yaklaşık 20 kamu kurumunun hizmet vereceği birimler, 120 kişilik konferans salonu, farklı büyüklüklerde toplantı odaları, 400 kişilik yemekhane ve 120 araçlık kapalı, 50 araçlık açık otopark bölümleriyle vatandaşlara hizmet verecek. Projede vatandaşların işlemlerini gerçekleştirirken zaman geçirebileceği sosyal alanlar ile resmi ziyaret ve törenlerin gerçekleştirileceği bölümlerde yer alacak.