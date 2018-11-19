İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Vali Pehlivan, yeni Hükümet Konağı inşaatında incelemelerde bulundu

Vali Ali Hamza Pehlivan yapımına devam edilen Valilik yeni hizmet binası inşaatında incelemelerde bulundu.


Vali Pehlivan, 5 bin 600 metrekare alan üzerinde inşa edilmekte olan yaklaşık 20 ayrı kamu kurumunun yer alacağı birimler, konferans salonu, yemekhane, acık ve kapalı otopark ile resmi ziyaret ve etkinlik alanlarının da bünyesinde bulunduracak olan Valilik yeni hizmet bina inşaatında incelemelerde bulundu.


Vali Pehlivan, yüklenici firma yetkilisinden inşaatın durumu hakkında bilgiler alarak tespit ve değerlendirmelerde bulundu, çalışmaların titizlikle yürütülmesi ve teknik personel tarafından da sürecin yakından takip edilmesi talimatı verdi.


Vali Ali Hamza Pehlivan'a incelemesinde İl Emniyet Müdürü Sezayi Er ile İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit de eşlik etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.