Vali Pehlivan, yeni Hükümet Konağı inşaatında incelemelerde bulundu

Vali Pehlivan, 5 bin 600 metrekare alan üzerinde inşa edilmekte olan yaklaşık 20 ayrı kamu kurumunun yer alacağı birimler, konferans salonu, yemekhane, acık ve kapalı otopark ile resmi ziyaret ve etkinlik alanlarının da bünyesinde bulunduracak olan Valilik yeni hizmet bina inşaatında incelemelerde bulundu.

Vali Pehlivan, yüklenici firma yetkilisinden inşaatın durumu hakkında bilgiler alarak tespit ve değerlendirmelerde bulundu, çalışmaların titizlikle yürütülmesi ve teknik personel tarafından da sürecin yakından takip edilmesi talimatı verdi.

Vali Ali Hamza Pehlivan'a incelemesinde İl Emniyet Müdürü Sezayi Er ile İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit de eşlik etti.