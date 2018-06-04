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04 Haziran 2018 11:14

Vali Pehlivan, Yolaltı ve Erenli köylerinde incelemede bulundu

Vali Ali Hamza Pehlivan merkeze bağlı Yolaltı ve Erenli köylerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Vali Pehlivan, Yolaltı ve Erenli köylerinde incelemede bulundu

04 Haziran 2018 11:14


Yürütülen çalışmaları yerinde görmek, vatandaşların ihtiyaç, sorun ve taleplerini dinlemek ve yerinde tespit etmek maksadıyla köy ziyaretlerine devam eden Vali Pehlivan Yolaltı ve Erenli köylerini ziyaret etti.


Vali Pehlivan ziyaret ve incelemeleri kapsamında ilk olarak Erenli Köyü’nde vatandaşlarla bir araya geldi. Köyün sorun, ihtiyaç ve talepleri hakkında Muhtar Veysel Altun’dan bilgiler alan Vali Pehlivan, tespit ve değerlendirmelerde bulundu.


Vali Pehlivan ziyaretlerinin bir diğer durağı Yolaltı Köyü’nde ise tamamlanan taşkın koruma ve altyapı çalışmalarını inceledi. Yolaltı Köyü Muhtarı Ünal Çelik ile köy içerisinde incelemelerde bulunan Vali Pehlivan köy okulunu da ziyaret etti. Yaz döneminde okulda başlatılacak olan bakım onarım çalışmasına yönelik tespitler yaptı. Öğrencilerle de bir araya gelerek bir süre sohbet etti.




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