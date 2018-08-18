Düzenlenen tanıtım etkinliğinde kendisi ve eşi için 1 ve 2 numaralı kombine kartları satın alan Vali Pehlivan yeniden yapılandırılan kulübe destek çağrısında bulundu.

Vali Pehlivan, Şair Zihni Kent Ormanı’nda düzenlenen tanıtım etkinliğinde Bayburt Özel İdare Spor Kulübü’nün 2018-2019 futbol sezonu kombine kart satış kampanyasını bugün itibariyle başlattıklarını söyledi. Kulübün 1973 yılında Bayburt İl Özel İdaresi bünyesinde kurulup çeşitli süreçlerden geçerek bugünlere ulaştığını dile getiren Vali Pehlivan, “Başlangıçta amatör olarak kurulan takımımıza bugüne kadar emek veren, katkı sağlayan, teknik ve oyuncu kadrosunda yer alan,yöneticilik yapan takıma gönül veren herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Takımımız son dönemde bir geçiş süreci yaşıyor. Yaklaşık altı yıldır takıma destek veren Bayburt Group’un sponsorluğunu noktalamasıyla yoluna Bayburt Özel İdare Spor olarak devam ediyor. Bu vesileyle de sponsorluk katkılarından dolayı Bayburt Group’a da bugüne kadar vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür ediyorum.” dedi.

Kulübün yeniden yapılanma sürecinde zamana karşı mücadele ettiklerini açıklayan Vali Pehlivan, “Başta ilin Valisi olarak şahsım, Belediye Başkanı, İl Başkanı ve bütün kurumlarla bir araya gelerek bir yol haritası belirledik. Çok çabuk hareket etmemiz gerekiyordu. İlk etapta bir bütçe oluşturup takımımızın lige hazırlanması, teknik heyet ve futbolcuların belirlenmesi gerekiyordu. Bu süreci çok hızlı bir şekilde işlettik. İstişare toplantıları yaptık. Bu istişare toplantıları neticesinde gerek ilimizin yönetim kademelerinde görev yapan arkadaşlarımız gerekse de burada esnaflıkla, ticaretle iştigal eden hemşerilerimizin katılımıyla gerçekleştirdiğimiz bu toplantılar neticesinde Ersoy Özbek Bey kulübümüzün yeni başkanı oldu. Bu etkinliğimiz vesilesiyle kendisine ve yönetime bir kez daha başarılar diliyorum.” şeklinde konuştu.

Vali Pehlivan yeni yönetimin belirlenmesiyle birlikte bütçe çalışmalarına başlandığını, başlangıçtaki çalışmaların Bayburt’ta yaşayanlar, görev yapanlar ve ticaretle ilgilenen kimselerin katkılarıyla yürütüldüğünü, önümüzdeki süreçte Bayburt dışındaki hemşerilerimizin de inşallah katkılarıyla yola devam edileceğini bildirdi.

Sürecin halen devam ettiğine dikkat çeken Vali Pehlivan, “Takımımız 3. Ligde mücadele ediyor. Belli başlı giderleri var bundan sonra da olacak. Bu sürece bireysel olarak katkı yapmak adına kombine satışlarının bugün itibariyle kamuoyuna duyurularak başlatıyoruz. Burada hedefimiz bu takımı şehir takımı yapmak. Bunu sağlamanın yolu sadece birkaç esnaf hemşerimizden katkı beklemek değil herkesin bu takıma sahip çıkmasını teşvik etmek, bu teşvikin sonucunda da gerekli desteği sağlamak. Bunun en etkin yollarından biri bilet satın almaktır. Daha ilk günden açıklamıştım; ‘İlin Valisi olarak ben ve ailem için kombine alarak bireysel katkımızı ortaya koyacağız.’ demiştim. Bu bütün kamuda çalışan arkadaşlarımız ve bütün hemşerilerimize örnek olsun. Damlaya damlaya göl olur mantığından hareketle bir katkı havuzu oluşturalım. Elbette çeşitli kişi ve kurumlardan katkı talebinde bulunmaya devam edeceğiz fakat bu arada bizler de alacağımız biletlerle bu kulübe sahip çıktığımızı somut bir şekilde gösterelim.” dedi.

Vali Pehlivan takıma sahip çıkma çağrısını yinelerken, “Bu yolda hep beraber yürüyelim. Bayburtlu bütün hemşerilerimizi Bayburtspora sahip çıkmaya davet ediyorum. Bu takıma hep birlikte sahip çıkalım diyorum. Futbol bir kitle sporu. Sporun bütün alanlarını çok önemsiyoruz. Futbolun da bu bağlamda kitleleri sürükleyen bir spor dalı olmasının yanı sıra bir o kadar da meşakkat yüklü olduğunun farkındayız. Bu yükü hep beraber paylaşırsak; inanıyorum ki takımımızın hedeflerine ulaşması da o kadar mümkün olacaktır. Hedef her zaman en üstte olmaktır. Hedef olmadan yola çıkılmaz. İnşallah takımımız o mücadele ruhunu ortaya koyacak bizlerde elimizden geldiğince takımımızı destekleme gayreti içerisinde olacağız. Yaklaşan ligde Bayburtsporumuza üstün başarılar diliyorum.” dedi.

Vali Ali Hamza Pehlivan açıklamalarının ardından kendisi ve eşi Hanımefendi için ayrılan kombine kartlarını kulüp Başkanı Ersoy Özbek’ten teslim aldı.

Etkinlikte ayrıca AK Parti İl Başkanı Fatih Yumak da takıma sahip çıkma çağrısında bulundu.

15 Temmuz Şehitler Parkı’nda düzenlenen etkinliğe Vali Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkan Vekili Şahin Kılıçarslan, İl Emniyet Müdürü Sezayi Er, Aydıntepe Kaymakamı Selçuk Haskırış, Demirözü Kaymakamı Ali Erdoğan, AK Parti İl Başkanı Fatih Yumak, AK Parti Tuzla İlçe Başkanı Suat Durak, Kulüp Başkanı Ersoy Özbek, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile kulüp yöneticileri katıldı.