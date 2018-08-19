Vali Pehlivan Aydıntepe İlçesi’ne bağlı Çiğdemlik Köyü’nde geçmişe ait gündelik eşyaları toplayıp muhafaza altına alan ve tarım aletlerinin maketini yapan Habib Erkovan’ı ziyaret ederek teşekkür belgesi verdi.

Vali Pehlivan, uzun yıllar yurt dışında yaşadıktan sonra doğduğu topraklara dönüp geçmişe duyduğu özlemi gündelik eşyalar ve tarım aletlerinin minyatürlerini yaparak gidermeye çalışan Erkovan’ın evinin bir bölümünde sergilediği eserleri inceledi. İlerleyen yaşına rağmen evinin farklı bir kısmında kurduğu marangozhanede üretime devam eden Erkovan, Vali Pehlivan’a yaptığı çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Vali Pehlivan, Erkovan’ın kullanımı tedavülden kalkan eşyaların minyatürleri yaparak gelecek kuşaklara tanıtmaya çalışmasının takdire değer olduğunu ifade etti. Çalışmanın bir benzerinin geçtiğimiz günlerde ziyaret ettiği Ballıkaya Köyü’nde ikamet eden Ömer Keleş tarafından da yapıldığını anımsatan Vali Pehlivan, “Bizim vatanımız,coğrafyamız doğası, tarımı, edebiyatı, kültürü, insana ve insanlığa ait değerleriyle çok zengin. İnsanımızın vefası, sevgisi, dürüstlüğü yıllar geçse de yüreğinin ortasında kaybolmadan duruyor. Yeri ve zamanı geldiğinde bazen bunu bir türküyle, bazen bir şiirle kimi zaman yaşanmışlıkları bazen de Habip Amca’mızın yaptığı gibi el emeğiyle ortaya döküyor. İşte insanımızın bu duyarlılığı, kültürünü, gelenek ve göreneklerini yıllarca bağrında taşıyıp gelecek kuşaklara aktarma çabaları bizleri de hem duygulandırıyor hem de memnun ediyor. Onların bu çabalarını devam ettirip devletimizin yaptığı çalışmalara ve geleceğe yönelik attığı adımlara bu şekilde katkı sağlamaları bizleri ziyadesiyle memnun ediyor. Bu anlayışı yaptığı bu çalışmayla bizlere güzel bir şekilde gösteren Habip Amca’mıza teşekkür ediyorum. Kendisine ilimizin kültürünün yaşatılıp, kuşaktan kuşağa aktarılması adına göstermiş olduğu özverili çalışmaları dolayısıyla sağlık, başarı ve esenlikler diliyorum.” şeklinde konuştu.

Eski tarım aletlerinin unutulmaması, gelecek kuşakların bunları tanıması için maketler hazırladığını dile getiren Erkovan ise Vali Pehlivan’a yakın ilgisi dolayısıyla teşekkürlerini bildirdi.

Vali Pehlivan buranın ardından tarihi köy konağı ve köy içerisinde incelemelerde bulunup ilgililerden bilgiler alarak ziyaretini sonlandırdı.

Vali Ali Hamza Pehlivan’a ziyareti sırasında İl Özel İdare Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit, İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Bekir Kurtoğlu, Çiğdemlik Köyü Muhtarı Ömer Erkovan ile köy sakinleri eşlik etti.