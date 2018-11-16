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Vali Pehlivan'dan Meteoroloji ve Aras Edaş'a ziyaret

Vali Ali Hamza Pehlivan, Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü ve Aras Edaş’ı ziyaret etti.

Vali Ali Hamza Pehlivan, Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü ve Aras Edaş'ı ziyaret etti.


Vali Pehlivan, İl Müdürü Ömer Erdoğan'dan kurumun çalışmaları ve il için ölçülen meteorolojik parametreler hakkında bilgiler aldı.


Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonunu da gezen Vali Pehlivan, meteorolojik verilerin sağlıklı bir şekilde elde edilmesinin çok önemli olduğunu belirterek, İl genelindeki 12 ölçüm istasyonunun titizlikle takip edilmesini istedi ve kurum personeline çalışmalarında başarılar diledi.


Vali Ali Hamza Pehlivan, Aras Elektrik Dağıtım A.Ş. Bayburt İl Koordinatörlüğünü ziyaretinde İl Koordinatörü Özkan Kılıç tarafından karşılandı.


Vali Pehlivan, İl Koordinatörü Kılıç'tan kış mevsimi boyunca elektrik hizmetinde aksama yaşanmaması, muhtemel arızalara müdahale ve benzeri konularda yapılan hazırlıklar ile alınan tedbirler hakkında bilgiler aldı, tespit ve değerlendirmelerde bulundu, çalışmaların ilgili kurumlarla koordineli bir şekilde yerine getirilmesini istedi.


Daha sonra kurum bünyesindeki birimleri dolaşan Vali Pehlivan, personele işlerinde başarılar diledi.

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