Vali Pehlivan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Aziz Milletimizin binlerce yıllık devlet tecrübesi, insanüstü gayret ve fedakârlıklar ile mazlumların umudu, adaletin simgesi, bağımsızlığının nişanesi olarak teşekkül ettiği Türkiye Cumhuriyeti 15 Temmuz 2016 gecesi dimağları dehşete düşüren bir yıkım planına sahne oldu. Öteden beri süregelen nefretle bulanmış kirli planlarını gizleyen hainliğe memur bölücü terör örgütü FETÖ mensupları 15 Temmuz gecesi fütursuzca milletimizin mahremine el uzatmaya çalıştı. Akıllarını kiraya vermiş, vicdanı ve merhameti kararmış, nefislerine yenik düşmüş bu azılı şer cephesi milletimizin geleceğini ipotek altına almak üzere hain bir kalkışma girişiminde bulundu. Dün Milli Mücadele yıllarında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır, o satıh bütün vatandır!” diyerek topyekûn mücadeleye davet ettiği İstiklal Savaşı’nda muzaffer olan bu millet, 15 Temmuz 2016’da Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın aynı anlayışla meydanları doldurun çağrısına kulak verdi ve hainlere dünyayı dar etti, yıkıcı planlarını başlarına yıktı. Ülkemizi zapt edip, milletimize pranga vurmaya çalışan bölücü terör örgütü FETÖ mensuplarına milletimiz gereken karşılığı vermiş, tank ve toplara karşı göğsünü siper ederek bağımsızlığına halel getirmeyeceğini tüm dünyaya bir kez daha haykırmıştır. Bağımsızlık ateşi ve hür yaşama iradesiyle vatan sathının her noktasını o gece kanlarıyla sulayan şehitlerimiz ülkemiz ve milletimizin yeni baharlara atacağı adımların müjdecileri, yüzyıl önce Çanakkale’nin geçilemeyeceği gerçeğini emperyalizmin yüzüne çalan şanlı ecdadın gözü pek evlatları, zulüm altındaki mazlumların direnişlerine rehber, karanlığa gömülmeye çalışılan dünyaya doğan iman güneşi olmuştur. Aynı şekilde binlerce vatandaşımız kendilerini mermilerin önüne sürerek milletimizi zillete gark edecek hain kalkışmaya karşı mücadele edip gazilik mertebesine ulaşmıştır. Aziz Milletimiz; vatan ve şehadet tutkusu ile 15 Temmuz gecesini tarihin akışını değiştiren bir dönüm noktası ilan etmiş, geçmişten aldığı emaneti geleceğe emin adımlarla taşıyacağını göstermiş, şehit kanlarıyla sulanan hak-i ecdadı namertlere çiğnetmeyeceğini tarihe altın harflerle bir kez daha nakşettirmiştir. 15 Temmuz 2016 FETÖ’cü hain darbe girişiminin yıl dönümünde bizlere düşen şehitlerimizin emanetine sahip çıkarak ülkemizi müreffeh yarınlara taşımak ve bundan sonraki süreçte bir birimize daha çok kenetlenip, bir birimizin elini sımsıkı tutup, memleketimiz ve milletimiz için; yarınlarımız için hep birlikte daha çok çalışmaktır. Bu vesileyle başta 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı mücadele ederken şehit düşen vatandaşlarımız ve güvenlik güçlerimiz olmak üzere tüm şehitlerimizi, rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize Allah’tan şifa, sağlık ve afiyet temenni ediyorum. Köklü tarihimiz boyuna bir şanlı zaferden diğerine koşan ve en son 15 Temmuz Destanı’nı yazan mensubu olmaktan gurur duyduğumuz Aziz Milletimize şükran ve saygılarımı sunuyorum.”