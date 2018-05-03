Vali sokak sokak gezip kitap dağıttı

Bayburt Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından halkın okuma alışkanlığı kazanmasına katkı sağlamak amacıyla yürütülen "Yol Arkadaşım Kitap Olsun" kampanyası kapsamında düzenlenen etkinlikler sürüyor. Saat Kule Meydanı çevresinde faaliyet gösteren esnaf ve sokakları gezen Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, kitap okuma konusunda tavsiyelerde bulunarak vatandaşlara kitap hediye etti.

Vali Pehlivan, daha sonra Çoruh Nehri kenarındaki bir kıraathanede ilkokul öğrencilerinin düzenlediği kitap okuma etkinliğine katıldı.

Burada çocuklarla birlikte kitap okuyan Vali Pehlivan, yaptığı açıklamada, Bayburt’ta faaliyet gösteren esnafı ziyaret ettiklerini ve ‘Yol Arkdaşın Kitap Olsun’ kampanyası hakkında bilgi verip kitap hediye ettiklerini söyledi.

"Hayat yolculuğunda da yol arkadaşınız kitap olsun"

Kampanyayla toplumun tüm kesimlerine ulaşmayı hedeflediklerini kaydeden Vali Pehlivan, “Memnuniyetle görüyorum ki, bütün çocuklarımız okumayı, kitabı seviyor. Bizim zaten bu kampanyayı başlatmaktaki amacımızda mümkün olan en erken yaşlarda çocuklarımıza kitap okuma alışkanlığını kazandırmak. Bu kampanyanın başlangıç sürecinde seyahat firmalarımızla yaptığımız iş birliği neticesinde otobüslerde özellikle uzun yola giden yolcularımıza kitap dağıtmak. Ve onların bu uzun zamanı kitap okuyarak değerlendirmelerini sağlamak maksadıyla başlattığımız için yol arkadaşınız kitap olsun demiştik. Ama bu başlık geniş bir başlık. Sadece yolculukta değil hayat yolculuğunda da yol arkadaşınız kitap olsun diyoruz.” dedi.

Vali Pehlivan’a İl Milli Eğitim Müdürü Soner Can ve diğer ilgililer eşlik etti.