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19 Haziran 2017 17:29

Vali Ustaoğlu, Gazeteciler Cemiyetinin iftarına katıldı

Vali İsmail Ustaoğlu, Bayburt Gazeteciler Cemiyeti tarafından düzenlenen iftar programına katıldı.

Vali Ustaoğlu, Gazeteciler Cemiyetinin iftarına katıldı

19 Haziran 2017 17:29


Program öncesinde basın mensuplarıyla sohbet eden Vali İsmail Ustaoğlu, Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yaşar Yıldız’dan çalışmaları hakkında bilgi aldı.


BGC Başkanı Yaşar Yıldız programa ilişkin yaptığı açıklamada cemiyet olarak iftar yemeklerini geleneksel hale getirdiklerini ve benzeri organizasyonlara önümüzdeki yıllarda da devam etmeyi temenni ettiklerini belirtti.


Programa Vali İsmail Ustaoğlu, Belediye Başkanı Mete Memiş, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İbrahim Ayhan Vural, İl Emniyet Müdürü Sezayi Er, Kışla Komutanı Tank Albay Davut Balibaşa, İl Genel Meclis Başkanı Yusuf Elçi, Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Feridun Fazıl Özsoy, Karadeniz Gazeteciler Federasyonu Başkanı Erdoğan Erişen, Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Sekreteri Ergun Ata, Anadolu Ajansı Erzurum Bölge Müdürü Nevzat Demirkol, STK temsilcileri ve basın mensupları katıldı.




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