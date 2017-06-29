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29 Haziran 2017 11:23

Vali Ustaoğlu onuruna veda yemeği düzenlendi

Son yayınlanan Valiler Kararnamesi ile Bitlis Valisi olarak atanan Bayburt Valisi İsmail Ustaoğlu onuruna Bayburt Belediyesi tarafından veda yemeği verildi.

Vali Ustaoğlu onuruna veda yemeği düzenlendi

29 Haziran 2017 11:23

Başkan Mete Memiş Bayburt protokolünün de hazır bulunduğu yemekte Vali Ustaoğlu’na günün anısına Bayburt kültüründe önemli bir yeri olan ehramdan dokuma seccade ile Kur’an-ı Kerim hediye etti.


Vali Ustaoğlu daha sonra Belediye Başkanı Mete Memiş’e veda ziyaretinde bulundu. Başkanlık makamında gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Memiş, Vali Ustaoğlu ile birlikte güzel çalışmalar yaptıklarını ifade ederek yeni görevlerinde başarı temennisinde bulundu. Bayburt gibi bir huzur şehrinde görev yapmaktan mutluluk duyduklarını söyleyen Vali İsmail Ustaoğlu ise kendisine gösterdiği ilgiden dolayı Başkan Mete Memiş’e teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.




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